Sơn Tùng lên tiếng giữa cơn sốt

Sơn Tùng không đánh mất chính mình

Sau 4 ngày phát hành, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP cán mốc hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube, duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, MV cũng vấp phải tranh cãi khi lồng ghép nhiều biểu tượng văn hóa. Giữa cơn sốt của Come My Way và những ồn ào kéo theo, Sơn Tùng chính thức lên tiếng trên Hypebeast - thương hiệu truyền thông và kinh doanh có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa và thời trang toàn cầu.

Sơn Tùng kết hợp với rapper Tyga trong sản phẩm mới.

Theo Sơn Tùng M-TP, màn hợp tác với rapper Tyga không xuất phát từ một lời mời ngẫu hứng. Nam ca sĩ đã quen biết Tyga từ lâu, từng nhiều lần dự định làm việc cùng nhau nhưng chưa thể thực hiện. “Chúng tôi đã biết nhau trong thời gian dài và tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu lần muốn hợp tác với anh ấy. May mắn là mọi thứ đã thành hiện thực trong năm nay và cảm giác như một sự sắp đặt của số phận”, Sơn Tùng chia sẻ.

Quá trình thực hiện ca khúc diễn ra khá đơn giản. Sơn Tùng sáng tác bài hát, ngay lập tức nghĩ đến Tyga và gửi bản nhạc cho nam rapper. Tuy nhiên, nền tảng cho sự hợp tác này đã được xây dựng từ nhiều năm trước.

Điều khiến Come My Way mang ý nghĩa đặc biệt hơn là nguồn gốc Việt Nam của Tyga. Theo nam nghệ sĩ, ca khúc không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cơ hội để cả hai kết nối với cội nguồn. Chính sự tương đồng về xuất thân đã tạo nên sự đồng điệu tự nhiên trong quá trình sáng tạo.

Điều khiến ca khúc trở nên đặc biệt nằm ở yếu tố văn hóa.

Về âm nhạc, Sơn Tùng cho biết bản sắc nghệ thuật của anh chịu ảnh hưởng sâu sắc từ âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến cách anh hát, từ lối nhả chữ, xử lý giai điệu đến cách truyền tải cảm xúc. “Cách tôi hát chịu ảnh hưởng rất lớn từ âm nhạc dân gian. Đó là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của tôi so với các nghệ sĩ khác”, anh nói.

Nam ca sĩ cho rằng việc giữ gìn bản sắc không đơn thuần là lựa chọn sáng tạo mà còn là nguyên tắc nghề nghiệp giúp anh không đánh mất chính mình trong suốt hơn 13 năm hoạt động. Sự gắn bó của khán giả đến từ cảm nhận về tính chân thực thay vì những chiến lược tiếp thị hay thuật toán.

Cuộc chơi dài hạn

Một chi tiết đáng chú ý khác xuất hiện ở phân cảnh cuối MV là hình ảnh Sơn Tùng vẽ một con sâu trắng. Nam ca sĩ xác nhận đây là chi tiết mang tính biểu tượng.

Khi được hỏi 12 tháng tiếp theo sẽ như thế nào, thêm nhiều âm nhạc hơn, nhiều màn kết hợp hơn, hay những thị trường mới, Sơn Tùng M-TP trả lời: "Thú thật, tôi đã và đang nỗ lực đưa âm nhạc của mình vươn ra nền tảng toàn cầu trong suốt ba năm qua, và tất nhiên tôi đã chuẩn bị rất nhiều vì khi bạn tham gia vào một cuộc chơi dài hạn, chỉ có tài năng thôi là chưa bao giờ đủ. Nó đòi hỏi nhiều hơn thế rất nhiều.

Cảnh cuối MV mang nhiều tầng nghĩa.

Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ ở đâu trong 12 tháng tới. Nhưng tôi là kiểu người mà một khi đã quyết định làm gì đó, sẽ đi đến cùng và cống hiến hết mình. Tôi không muốn giấc mơ này chỉ mãi là một câu hỏi trong tâm trí, tôi muốn tìm ra câu trả lời".

Phản hồi Hypebeast, nam ca sĩ đề cập cảnh after-credit của Come My Way, khi anh nâng niu con sâu bướm trắng. Theo Sơn Tùng, đó không chỉ là một con sâu bướm mà còn tượng trưng cho cánh cổng mở ra chương tiếp theo mà anh đã chuẩn bị sẵn cho khán giả.

Sau ba năm từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, hơn một thập kỷ xây dựng sự nghiệp và màn hợp tác mang ý nghĩa trở về với cội nguồn, sản phẩm âm nhạc này được Sơn Tùng xem như khởi đầu cho hành trình mới trong sự nghiệp.