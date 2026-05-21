Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Lời hứa đầu tiên", việc Hoa hậu Vi Minh quay video bé Dín với câu chuyện tìm bố của cô bé đã nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng. Về việc làm hình ảnh, câu chuyện của Dín cũng khiến Hoa hậu Vi Minh thuận lợi hơn rất nhiều khi nhận được sự yêu mến của công chúng, có video triệu view.

Bên cạnh đó, với cách xây dựng hình ảnh được cho là đi đúng đường đã giúp quỹ từ thiện của Vi Minh kêu gọi giúp đỡ bà Ngọ và Dín đã nhận được nhiều tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Nhưng đây cũng chính là vấn đề khiến cho Vi Minh gặp rắc rối.

Việc thiếu kinh nghiệm trong cách quản lý và điều phối quỹ từ thiện khiến Vi Minh phải đóng tài khoản khi tiền quyên góp ngày càng nhiều mà bản thân cô thì không biết xử lý số tiền ấy như thế nào. Trong khi đó, ông Sinh - bố của Dín thì tìm mọi cách lấy được số tiền quyên góp trên danh nghĩa ông ta là bố Dín, đấy là tiền các mạnh thường quân ủng hộ cho mẹ vợ và con gái ông ta. Không đòi được tiền, ông ta quyết định livestream kể tội Vi Minh.

Ông Sinh livestream nói rằng số tiền Vi Minh làm sổ tiết kiệm cho bà Ngọ chỉ là một số tiền rất nhỏ trong số tiền mọi người gửi về...

Ông Sinh lên mạng kể xấu Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện. Ảnh VTV

Những lời bố Dín kể lể trên livestream ngay lập tức đã lan đi với tốc độ chóng mặt. Từ việc nhận được nhiều thiện cảm của công chúng, giờ đây Vi Minh bị quay lưng, bị chỉ trích không minh bạch trong việc làm từ thiện, mập mờ tiền quyên góp của mạnh thường quân.

Sự cố làm từ thiện khiến cuộc sống của không chỉ Vi Minh rơi vào rắc rối mà cả những người liên quan đến cô cũng bị rơi vào vòng xoáy. Mối quan hệ giữa Vi Minh và ông Tài một lần nữa lại trở nên căng thẳng khi ông Tài cho rằng chính việc Vi Minh làm video clip than nghèo kể khổ đã khiến đời sống của bà cháu bà Ngọ bị làm phiền.

Ông Tài đổ lỗi cho Vi Minh cố tình làm các video nghèo khổ để quyên góp và đánh bóng tên tuổi. Ảnh VTV

Ông Tài nói rằng trước khi Vi Minh trở về bản, bé Dín vẫn có tiền đi học và bà Ngọ vẫn có tiền chữa bệnh mà không cần đến bất kỳ truyền thông nào. Những lời ông Tài nói khiến Vi Minh không thể phản biện được.

Trên thực tế, mục tiêu ban đầu của Vi Minh khi trở về hoàn toàn không tốt đẹp. Cô chỉ muốn xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng để hoàn thiện hồ sơ đẹp thuận đường đi thi quốc tế mà thôi.

Hoa hậu Vi Minh rơi vào tình huống khủng hoảng vì bị quy kết ăn chặn tiền từ thiện. Ảnh VTV

Rồi câu chuyện đáng thương của bé Dín... Tất cả mọi thứ kết hợp lại đã giúp Vi Minh cho ra đời video đầy xúc động, nhận về hàng triệu view. Những tình cảm của Vi Minh với dân bản chỉ mãi sau này mới xuất hiện trong cô. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đã vượt ra ngoài kiểm soát của Vi Minh.

Sau khi lấy được số tiền từ Vi Minh, ông Sinh đã ôm luôn số tiền và bỏ trốn. Theo lời Ngân Khánh, ông ta nợ nần rất nhiều vì ham mê cờ bạc... Cuộc bỏ trốn của ông Sinh càng khiến mớ rắc rối của Vi Minh trở nên rối hơn.

Cuộc sống yên lành của dân bản cũng trở nên bất ổn và náo loạn khi rất nhiều youtuber đến bản để làm livestream về hoàn cảnh của bà Ngọ và cháu gái. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi bé Dín biến mất.

Tập 11 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 21/5 trên VTV3.