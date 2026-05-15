Dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV khoe sắc trong đám cưới Việt Hoa

Trước đó, cặp đôi giữ kín hoàn toàn thông tin cũng như hình ảnh về ngày trọng đại. Chỉ đến khi đăng tải trên trang cá nhân, Việt Hoa mới chính thức chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với khán giả và đồng nghiệp.

Việt Hoa và Trọng Trí trong lễ cưới. Ảnh: FBNV

Trong ngày cưới, nữ diễn viên diện váy cưới trắng trễ vai nổi bật với phần tùng váy rộng cùng những chi tiết hoa đính kết tinh xảo trên toàn bộ thân váy. Cô lựa chọn khăn voan dài đơn giản, được cố định gọn gàng phía sau để tôn lên thiết kế cầu kỳ của trang phục. Bó hoa cưới cầm tay có gam màu hài hòa với tổng thể trang phục, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Sánh đôi bên Việt Hoa, chú rể Vương Trọng Trí xuất hiện lịch lãm trong bộ vest tối màu. Cả hai rạng rỡ, hạnh phúc trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Không gian lễ cưới được trang hoàng chủ đạo với sắc trắng, điểm xuyết nhiều hoa tươi, tạo nên khung cảnh sang trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng, tinh tế.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, đông đảo đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Trước lễ cưới, Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 7/3 tại nhà riêng. Trong buổi lễ, cả hai cùng diện áo dài trắng thêu hoa trang nhã, không gian được trang trí với tông trắng chủ đạo cùng hoa sen.

Việt Hoa và bạn bè trong lễ cưới. Ảnh: FBNV

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đăng ký kết hôn từ năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi quen nhau từ thời còn theo học lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Suốt nhiều năm qua, họ luôn đồng hành cùng nhau không chỉ trong cuộc sống mà còn trên con đường nghệ thuật.

Theo chia sẻ của diễn viên Việt Hoa, cô và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng phải tạm hoãn lễ cưới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau đó, cả hai tiếp tục bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật nên đến nay mới có thời gian tổ chức đầy đủ các nghi lễ cưới hỏi theo phong tục truyền thống.

Việt Hoa và Minh Thu trong lễ cưới. Ảnh: FBNV

Việt Hoa cho biết cô và ông xã có nền tảng gắn bó lâu năm trước khi chính thức về chung một nhà. Cả hai từng là bạn học cùng lớp tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường phát triển sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Nữ diễn viên kể trong hai năm đầu đại học, cô và Trọng Trí hầu như không trò chuyện. Phải đến năm thứ ba, khi cùng tham gia một trích đoạn thi học kỳ, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Hoa và Trọng Trí tiếp tục sát cánh trong công việc cũng như cuộc sống. Cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tham gia sản xuất các vlog quảng cáo và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình.

Việt Hoa và bạn bè trong lễ cưới. Ảnh: FBNV

Việt Hoa cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ bạn đời. Trọng Trí thường xuyên đưa đón cô trong những đợt quay phim, đồng thời hỗ trợ tích cực trong công việc. Theo nữ diễn viên, sự yêu thương và tôn trọng chính là yếu tố quan trọng giúp họ duy trì mối quan hệ bền chặt suốt 8 năm qua.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đều sinh năm 1996, cùng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Việt Hoa được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi và Độc đạo.

Trong khi đó, Trọng Trí cũng tham gia nhiều dự án phim như Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trở về giữa yêu thương... Cặp đôi từng có cơ hội đóng chung trong một số tác phẩm, tiêu biểu là Gió ngang khoảng trời xanh.