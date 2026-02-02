Nữ diễn viên của loạt phim trăm tỷ bất ngờ rao bán biệt thự 600m2 vì lý do gì?

Tại đây, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã mua liền ba lô đất nền, gộp lại để xây dựng nên căn biệt thự có diện tích khoảng 600m². Công trình được thiết kế khang trang với đầy đủ tiện ích như hồ bơi, hồ nước phong thủy, xích đu, chòi thượng uyển cùng khuôn viên vườn tược được bố trí ngăn nắp. Bên trong biệt thự, Lê Giang đầu tư nội thất hiện đại, đầy đủ và tiện nghi.

Tuy nhiên, Lê Giang cho biết cô đã quyết định rao bán căn biệt thự này. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, mẹ cô hiện đang bị bệnh nặng, tai biến liệt nửa người nên cô phải thường xuyên ở TP.HCM để chăm sóc. Trước đây, Lê Giang thường xuyên về đây nghỉ dưỡng mỗi tháng, nhưng hiện tại khoảng nửa năm cô mới ghé một lần.

Lê Giang và Tiết Cương trong cuộc trò chuyện. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận việc không có người ở thường xuyên khiến căn biệt thự dễ xuống cấp. Một số hạng mục như xích đu bị han gỉ, cây cối thiếu người chăm sóc. Dù không sử dụng, cô vẫn phải thuê người dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh và vệ sinh hồ bơi, gây tốn kém chi phí.

Chính vì vậy, Lê Giang quyết định bán lại căn biệt thự cho những người có điều kiện và thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng không gian yên tĩnh. Cô cho biết đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng thuận tiện di chuyển, đặc biệt là khi tuyến đường ra sân bay Long Thành hoàn thiện.

Chia sẻ thêm, Tiết Cương cho biết người mua gần như không cần sắm sửa thêm bất cứ thứ gì bởi căn biệt thự đã được Lê Giang trang bị đầy đủ nội thất mới, từ tủ, giường, bàn ghế, điều hòa, hệ thống nước nóng đến cả máy rửa bát. Lê Giang cũng khẳng định sẽ để lại toàn bộ nội thất, bao gồm cả dàn karaoke, tivi và hệ thống âm thanh.

Trong cuộc trò chuyện, Tiết Cương vui vẻ hỏi thẳng về phần trăm môi giới nếu bán được nhà, còn Lê Giang đáp lại rằng mọi chuyện sẽ được hai bên tự tính toán với nhau.

Nữ diễn viên "mát tay" với các phim trăm tỷ

Lê Giang tên đầy đủ là Trần Thị Lê Giang, sinh năm 1972 tại TP Cần Thơ trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sân khấu. Từ nhỏ, cô đã theo đoàn hát lưu diễn nhiều nơi, sớm khẳng định năng lực với vai trò nghệ sĩ cải lương trước khi lấn sân sang tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi giọng ca nội lực, khả năng ứng biến nhanh và nét duyên sân khấu đậm chất miền Tây. Hiện Lê Giang sống và làm việc tại TP.HCM cùng các con – trong đó Lê Lộc và Duy Phước đều theo đuổi nghề diễn.

Diễn viên Lê Giang mát tay với phim trăm tỷ. Ảnh: FBNV

Trong đời sống riêng, Lê Giang từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cô và nghệ sĩ Duy Phương ly hôn năm 1999 sau khi có hai con chung. Năm 2009, nữ nghệ sĩ tái hôn với một Việt kiều và theo chồng sang nước ngoài sinh sống. Sáu năm sau, cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, Lê Giang trở về Việt Nam và nhanh chóng khôi phục sự nghiệp, tiếp tục ghi dấu trong nhiều dự án nghệ thuật.

Nhìn vào hành trình hoạt động nghệ thuật những năm gần đây có thể thấy “vận phim” của Lê Giang thăng hoa đến khó tin. Cô góp mặt trong loạt phim đạt doanh thu ấn tượng: Cua lại vợ bầu (137 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ), Nhà bà Nữ (459 tỷ), Chị chị em em 2 (121 tỷ), Gặp lại chị bầu (100 tỷ), Làm giàu với ma (128 tỷ) và gần đây nhất là Bộ tứ báo thủ đạt 332 tỷ đồng, liên tiếp tạo nên dấu ấn tại phòng vé Việt.

Diễn viên Lê Giang được xem là một trong những gương mặt “mát tay” của phòng vé Việt khi liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim đạt doanh thu cao. Tiêu biểu nhất là Bố già và Nhà bà Nữ – hai tác phẩm điện ảnh ăn khách bậc nhất của Trấn Thành, lần lượt cán mốc hàng trăm tỷ đồng và từng lập kỷ lục doanh thu tại thời điểm ra rạp.

Bên cạnh đó, Lê Giang còn tham gia các dự án như Chị chị em em 2, Gặp lại chị bầu, Mai hay Bộ tứ báo thủ, đều là những phim thu hút đông đảo khán giả và đạt kết quả khả quan về mặt thương mại. Việc thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm có doanh thu ấn tượng giúp Lê Giang được truyền thông và công chúng nhắc đến như một trong những diễn viên gắn liền với các bộ phim “trăm tỷ” của điện ảnh Việt những năm gần đây.