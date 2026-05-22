Đọ thực lực 5 cô đào 9X 'nét' nhất màn ảnh Hàn

Màn ảnh Hàn từng được thống trị bởi lớp diễn viên thập niên 1980 đẹp, giàu kinh nghiệm như Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Kim Hye Soo... Tuy nhiên, những năm gần đây, thế hệ 9x bắt đầu định hình chuẩn mực mới: vừa có sức hút đại chúng, vừa đủ năng lực để gánh những nhân vật nhiều tầng tâm lý.

Trong số đó, 5 cái tên thường xuyên được giới chuyên môn lẫn khán giả xếp vào nhóm "thực lực".

Kim Tae Ri (1990): Quái vật diễn xuất

Nếu phải chọn diễn viên 9x được đánh giá cao nhất về mặt kỹ thuật diễn xuất hiện nay, Kim Tae Ri gần như luôn nằm trong top đầu. Koreatimes gọi cô là 'cô đào được săn đón nhất Hàn Quốc'.

Điểm mạnh lớn nhất của Tae Ri là khả năng 'nuốt nhân vật' hoàn toàn. Từ 'The Handmaiden', 'Mr. Sunshine', 'Twenty Five Twenty One' cho đến 'Revenant', cô không lặp lại năng lượng nhân vật. Kim Tae Ri có thể vừa dữ dội, bản năng trong điện ảnh nghệ thuật, vừa cực kỳ tự nhiên ở các vai thanh xuân hoặc tâm lý nặng.

Điều giới chuyên môn đánh giá cao ở Kim Tae Ri là kiểm soát cảm xúc rất tinh tế, thoại chắc, ánh mắt giàu nội tâm và đặc biệt là khả năng giữ nhịp cảm xúc dài hơi.

Kim Tae Ri sinh ra cho màn ảnh. Đạo diễn Park Chan Wook từng chọn cô giữa hàng ngàn ứng viên vì cảm thấy cô có 'gương mặt và năng lượng rất khó thay thế'.

Sau 'Twenty Five Twenty One' và 'Revenant', báo chí Hàn nhiều lần gọi cô là nữ diễn viên có độ nhập vai hàng đầu thế hệ 9x. Chiến thắng Baeksang 2025 tiếp tục củng cố vị thế đó.

Lim Ji Yeon (1990): Càng liều càng 'cháy'

Sự nghiệp của Lim Ji Yeon là ví dụ hiếm cho kiểu diễn viên biên độ diễn xuất rộng. Từ debut gây tranh cãi với 'Obsessed', cô dần chứng minh mình không chỉ hợp các vai tâm lý trưởng thành mà còn có khả năng biến hóa cực mạnh giữa melodrama, thriller, phản diện và cả comedy fantasy gần đây. Vai Park Yeon Jin trong 'The Glory' là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp cô.

Điều đáng sợ ở Lim Ji Yeon là khả năng diễn cái ác rất tự nhiên, không cần gồng nhưng vẫn khiến khán giả khó chịu thật sự. Ngoài phản diện, cô còn mạnh ở kỹ năng diễn bằng ánh mắt, kiểm soát năng lượng nhân vật và tạo cảm giác rất thật ở các cảnh bùng nổ cảm xúc.

Jeon Yeo Been: Diễn như không diễn

Sinh 1989 nhưng bùng nổ sự nghiệp cùng giai đoạn với các cô đào 9x, Jeon Yeo Been cũng được xếp vào nhóm này.

Jeon Yeo Been được giới làm phim Hàn đánh giá cao về chiều sâu cảm xúc. Không sở hữu visual kiểu Idol nhưng cô có năng lượng màn ảnh rất riêng: vừa mong manh vừa dữ dội. Từ 'After My Death' đến 'Vincenzo', cô cho thấy khả năng chuyển đổi rất linh hoạt giữa điện ảnh nghệ thuật và thương mại.

Điểm mạnh nhất của Jeon Yeo Been nằm ở cảm xúc thật, khả năng bẻ lái mạnh và kiểu diễn như không diễn. Yonhap News gọi các màn thể hiện của cô là 'cao thủ về diễn xuất tinh tế và nhiều lớp cảm xúc'.

Kim Go Eun: Diễn xuất bằng bản năng hiếm có

Kim Go Eun là trường hợp rất đặc biệt của Kbiz. Cô không sở hữu visual kiểu nữ thần nhưng lại có thứ mà giới làm phim đánh giá cao hơn nhiều, đó là khả năng khiến nhân vật trở nên thật tuyệt đối.

Debut với 'Nàng thơ', Kim Go Eun từng gây chấn động điện ảnh Hàn vì diễn xuất quá trưởng thành ở tuổi đôi mươi. Sau đó, cô tiếp tục chứng minh độ linh hoạt qua hàng loạt thể loại.

Đạo diễn Jung Ji Woo từng nhận xét cô sở hữu bản năng diễn xuất hiếm có, trong khi truyền thông Hàn lúc đó gọi cô là 'quái vật tân binh' của điện ảnh. Điểm mạnh nhất của Kim Go Eun là nhịp thoại, ánh mắt, năng lượng sống biến hóa, đó là lý do cô được xem là một trong những gương mặt điện ảnh mạnh nhất thế hệ 9x.

Go Min Si (1995): 'Ẩn số' của thế hệ mới

Go Min Si được xem là một trong những diễn viên tiến bộ nhanh nhất thế hệ 9x. Không đi lên bằng danh tiếng thần tượng hay visual nổi bật, cô diễn dần chắc tay qua loạt tác phẩm 'Sweet Home', 'Youth of May' hay các phim tâm lý gần đây.

Điểm mạnh của Go Min Si là diễn cảm xúc tự nhiên, gương mặt điện ảnh, kết nối rất tốt với bạn diễn. Nhiều nhà phê bình Hàn cho rằng cô có tiềm năng trở thành ngôi sao thế hệ mới của màn ảnh Hàn nếu tiếp tục chọn kịch bản đúng hướng.

Điểm mạnh của Go Min Si là cảm xúc rất 'đời'. Cô không diễn theo kiểu quá kỹ thuật mà tạo cảm giác nhân vật sống thật trên màn ảnh. Điều này giúp cô đặc biệt nổi bật ở các vai melodrama hoặc thriller tâm lý. Nhiều bài đánh giá trong giới giải trí Hàn xem Go Min Si là kiểu 'bom nổ chậm', càng về sau càng nguy hiểm vì khả năng nhập vai ngày càng chắc và ổn định.