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Kiều nữ Hàn đua sắc trên thảm đỏ

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Hàn Quốc Diễn viên Yoona, Park Ji Hyun... đọ sắc vóc nuột nà khi dự Lễ trao giải Rồng Xanh dành cho Phim/Chương trình Trực tuyến, chiều 31/7.

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Park Bo Young như viên kẹo ngọt trong chiếc váy hồng.

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Park Ji Hyun khoe vóc dáng thanh lịch trong chiếc váy trắng trễ vai.

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Hyun Bin với thần thái cuốn hút đậm chất 'Secret Garden'. Sự kiện được tổ chức vào chiều ngày 31/7 tại Paradise City Chroma ở quận Yeongjong, Incheon. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh KBS 2TV và Naver Chzzk.

Kiều nữ Hàn đua sắc trên thảm đỏ - 4

Kim Go Eun sành điệu trong chiếc váy xuyên thấu hở vai.

Kiều nữ Hàn đua sắc trên thảm đỏ - 5

Tải tử Kim Woo Bin trong bộ vest trắng. Vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài điển trai của anh thu hút mọi ánh nhìn.

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Diễn viên Go Yoon Jung.

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Kim Seon Ho lịch lãm trong bộ vest đen.

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Byun Woo Seok thu hút mọi ánh nhìn với chiều cao nổi bật và vẻ ngoài điển trai.

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Shin Hye Sun trong chiếc váy đen hở vai, lưng trần.

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Arin khoe vóc dáng mảnh mai trong chiếc váy trễ vai màu xanh dương.

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Yoona sánh vai đồng nghiệp - MC Jeon Hyun Moo - đi thảm đỏ. Hai người đảm nhận vai trò dẫn chương trình Lễ trao giải Rồng Xanh dành cho Nội dung Trực tuyến lần thứ 5. Năm nay, 5 tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim/Tác phẩm xuất sắc nhất gồm: 'Made in Korea', 'Yumi's Cells', 'Eun Joong và Sang Yeon', 'The Legendary Cook Soldier' và 'Scarecrow'. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, các đề cử gồm Park Ji Hoon (The Legendary Cook Soldier), Kim Seon Ho (Can This Love Be Translated?), Kim Woo Bin (Genie, Make My Wish Come True), Park Hae Soo (Scarecrow) và Hyun Bin (Made in Korea). Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc có sự góp mặt của Go Youn Jung (Can This Love Be Translated?), Kim Go Eun (Eun Joong và Sang Yeon), Park Bo Young (Goldland), Park Ji Hyun (Eun Joong và Sang Yeon) và Shin Hye Sun (Lady Dua), hứa hẹn một cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn.

Mỹ nhân, tài tử trên thảm đỏ Baeksang
Mỹ nhân, tài tử trên thảm đỏ Baeksang

Hàn Quốc Son Ye Jin, Bae Suzy, Hyun Bin... tề tựu trên thảm đỏ Baeksang chiều 8/5, giờ địa phương.

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Theo Nguyễn Hương (Ảnh: Dispatch) ([Tên nguồn])

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-31/07/2026 22:39 PM (GMT+7)
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