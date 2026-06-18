Sắc vóc bạn gái thiếu gia Đức Phạm giữa tin đồn có thai

Tới ủng hộ đàn chị Thanh Hằng tại buổi công chiếu phim Mesdames Thanh Sắc ở TP HCM tối 16/6, Vũ Thúy Quỳnh diện đầm đen kiểu dáng tối giản, tôn đường cong cơ thể.

Thiết kế trang phục ôm sát làm lộ rõ vòng hai nhô cao, trong khi đông đảo khán giả nhận xét mỹ nhân 28 tuổi "có da có thịt" hơn trước. Không chỉ vậy, hành động đặt tay lên bụng càng khiến nhiều người cho rằng cô đang có thai.

Hôm 10/6, Vũ Thúy Quỳnh đăng video tạo dáng trong bộ váy xẻ ngực sâu sexy. Hàng loạt tài khoản Facebook chú ý tới vòng hai của cô và phán đoán người đẹp "có bầu 4-5 tháng".

Dự buổi ra mắt phim Ốc mượn hồn tại TP HCM tối 26/5, á hậu Miss Universe Vietnam 2024 chọn xiêm y bất đối xứng chất liệu bắt sáng, tạo nên phong cách hiện đại.

Dù ở góc nghiêng hay trực diện, Vũ Thúy Quỳnh vẫn không giấu được vùng bụng lớn hơn thường thấy.

Phía dưới bức ảnh bikini mà nhan sắc Gen Z đăng hôm 22/5, nhiều khán giả đặt nghi vấn cô đã có tin vui. Thời điểm ấy, tay chân và tổng thể body của Vũ Thúy Quỳnh vẫn mảnh mai, chỉ vòng hai nhô lên rõ rệt.

Những lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện hồi tháng 4, khi bạn gái thiếu gia Đức Phạm mặc đầm suông rộng tham dự một show thời trang và liên tục dùng tay xoa bụng.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý Đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một con. Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí. Sau khi chia tay Diệp Lâm Anh, anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân Vbiz.

Đức Phạm công khai yêu Vũ Thúy Quỳnh hồi tháng 11/2025. Thời điểm đó, anh đăng tấm hình cả hai ôm nhau trong chuyến du lịch với bạn bè và viết: "Yêu em". Một tháng sau, á hậu chia sẻ lại bức ảnh này và đáp: "Yêu anh". Cô nói doanh nhân 9X là "ngoại lệ trong suốt 27 năm". Cả hai quen nhau do có chung sở thích chơi game, sau đó gắn bó vì thường cùng thi đấu pickleball, tham gia các sự kiện.