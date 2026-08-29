Thông báo nóng về phim ‘Hộ linh tráng sĩ’

Ngày 28/8, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thông báo thay thế bản phim đang chiếu tại rạp bằng phiên bản rút gọn.

Bản dựng mới có thời lượng 135 phút, giảm 20 phút so với phiên bản công chiếu dài 155 phút. Việc cập nhật bắt đầu từ chiều 30/8 tại TPHCM và Hà Nội, sau đó lần lượt áp dụng ở các cụm rạp trên toàn quốc.

Nhà sản xuất cho biết đoàn phim tiếp nhận góp ý từ khán giả trong buổi công chiếu và những suất chiếu sớm. Phiên bản mới tập trung tăng nhịp độ, cô đọng các phân cảnh và đẩy cao kịch tính.

“Chúng tôi hiểu bộ phim chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi chạm trái tim khán giả. Với tinh thần cầu thị, nhà sản xuất dựng lại một bản phim mới”, nhà sản xuất thông báo.

Hộ linh tráng sĩ đang được đánh giá cao về bối cảnh nhưng cũng vấp tranh luận thời lượng.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình phối hợp với đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần để hoàn thiện phiên bản rút gọn. Hàm Trần từng tham gia dựng nhiều dự án điện ảnh Việt và được giới làm phim đánh giá cao khả năng xử lý nhịp phim.

Sau buổi công chiếu, Hộ linh tráng sĩ nhận nhiều phản hồi tích cực về hình ảnh, bối cảnh và võ thuật. Các màn giao đấu bằng binh khí, đánh tay không, cưỡi ngựa và chiến đấu trên địa hình phức tạp được khán giả đánh giá cao. Giới chuyên gia đánh giá đây là nỗ lực đáng ghi nhận của điện ảnh Việt khi theo đuổi dòng phim võ thuật, huyền sử có quy mô lớn.

Tuy nhiên, thời lượng gần ba tiếng lại gây tranh luận. Một số người xem cho rằng phim có nhiều tuyến nhân vật, nhịp kể ở một số đoạn bị chậm. Một số phân cảnh chuyển tiếp kéo dài, cao trào chỉ thực sự xuất hiện ở 15 phút cuối phim.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tiết lộ bản dựng đầu tiên dài khoảng bốn tiếng. Ê-kíp phải cắt bỏ nhiều cảnh để đưa thời lượng xuống mức phù hợp với việc phát hành thương mại.

Đạo diễn thừa nhận chịu áp lực doanh thu ở dự án có quy mô lớn. Bộ phim cần đạt 180 tỷ đồng để hòa vốn. Dòng phim lịch sử, huyền sử không dễ thu hút số đông. Nhà sản xuất phải cân bằng giữa câu chuyện văn hóa, yếu tố giải trí và khả năng thu hồi vốn.

Johnny Trí Nguyễn - đảm nhận phần chỉ đạo hành động - đánh giá việc xây dựng một tác phẩm võ thuật mang bản sắc Việt là thử thách lớn. Anh cho rằng đoàn phim phải tìm cách thể hiện khí chất, vóc dáng và cách chiến đấu của người Việt, thay vì sao chép mô hình từ các nền điện ảnh khác.

Trong ngày ra mắt chính thức 28/8, Hộ linh tráng sĩ đứng thứ hai bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Theo số liệu Box Office Vietnam, phim thu hơn 1,67 tỷ đồng, bán khoảng 17.000 vé/1.560 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim đạt khoảng 7,3 tỷ đồng.

Phim bám sát Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tác phẩm có Thu Trang, Tiến Luật thu hơn 1,65 tỷ đồng, bán trên 18.300 vé/1.969 suất chiếu. Phim đang có tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Dẫn đầu phòng vé ngày 28/8 là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập với hơn 3 tỷ đồng. Phim ra rạp sớm hơn một tuần và đã đạt tổng doanh thu hơn 120 tỷ đồng và tạm dẫn đầu cuộc đua phim lễ 2/9.