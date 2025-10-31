MC Thụy Vân VTV gây bất ngờ khi tái xuất sau sinh con gái thứ 2

Sau nửa năm đón con gái thứ 2 chào đời, BTV Thụy Vân lần đầu xuất hiện trước công chúng trong 1 sự kiện. Người đẹp thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài rạng rỡ.

MC-BTV Thụy Vân trở lại.

Người đẹp chia sẻ do nhớ khán giả và đam mê sân khấu nên ngay khi sức khỏe ổn định đã nhận lời dẫn chương trình, sự kiện lớn. Cô hạnh phúc vì được ông xã - doanh nhân Cao Hoàng ủng hộ khi trở lại.

“May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh. Đặc biệt, chồng và người thân luôn hỗ trợ để tôi được sống với đam mê.

Việc quay lại công việc không chỉ vì khán giả mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Thụy Vân được khen nhuận sắc, tươi tắn sau sinh con thứ 2.

Việc có em bé nằm trong kế hoạch của gia đình Thụy Vân. Cô xem đây là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nữ BTV được chồng và người thân yêu thương, chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ.

Dù lần thứ 2 làm mẹ, Thụy Vân vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cô kể cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng.

Gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Thuỵ Vân tạo được uy tín, tình cảm với khán giả và giới chuyên môn.

Phong cách dẫn chuyên nghiệp, MC Thụy Vân tạo được dấu ấn riêng dù ở các bản tin chính luận, chương trình truyền hình hay những lễ trao giải lớn, các sự kiện giải trí…

17 năm sau danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân cũng được khen ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Ở độ tuổi U40, cô vẫn sở hữu sắc vóc thon thả, gu thời trang cá tính.

Theo á hậu Thụy Vân, không có phương pháp giữ dáng nào tốt hơn việc tập luyện thể dục cũng như có một chế độ ăn hợp lý.