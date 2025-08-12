Quỳnh Lương và ông xã thiếu gia đón con gái chào đời

Quỳnh Lương sinh con gái thứ hai cách đây vài hôm nhưng đến 11/8 mới công bố tin vui. Diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần hai này khá nhẹ nhàng, ông xã luôn túc trực bên cạnh cô để động viên và vỡ òa khi gia đình có thành viên mới. Em bé có tên thân mật ở nhà là NaLa.

Quỳnh Lương và ông xã Tiến Phát khoe ảnh đón con gái.

Sinh thêm con khi bé trai đầu đã 11 tuổi, Quỳnh Lương cho biết cô thấy bỡ ngỡ, mới lạ như lần đầu. Những tháng cuối thai kỳ, cô háo hức chờ đón "tiểu công chúa", dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai. Nữ diễn viên khoe cô sắm nhiều đồ đạc cho con, thậm chí mua cả tủ trang phục cho em bé đến tận lúc 6 tháng tuổi, dù con gái cưng chưa chào đời.

Quỳnh Lương cho biết những tuần cuối trước sinh, cô mệt mỏi và nặng nề hơn. Tuy nhiên cô luôn có ông xã luôn sát cánh, giúp đỡ và động viên. Người đẹp tâm sự cô được chồng cưng chiều nên không phải làm gì khi mang bầu, chỉ cần tập trung ăn uống đủ chất, tập luyện nhẹ nhàng. Con trai đầu của cô cũng sớm hiểu chuyện, luôn tâm sự với mẹ như một người bạn, cùng mẹ đón niềm vui gia đình sắp có thêm thành viên.

Quỳnh Lương cùng con trai và ông xã Tiến Phát trong lễ ăn hỏi hôm 21/3.

Hôm mùng Một Tết Ất Tỵ, Quỳnh Lương thông báo có thai cùng bạn trai Tiến Phát, kém cô hai tuổi, làm kinh doanh. Cả hai quen nhau giữa năm 2023 sau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai. Cặp uyên ương tổ chức đám cưới hôm 21/3 tại nhà gái ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Sau lễ vu quy, cả hai dự định tổ chức tiệc mừng ở TP HCM và đám cưới tại quê nhà chú rể ở Trà Vinh.

Cô cho biết đồng cảm với nửa kia vì cả hai đều kết hôn sớm rồi đổ vỡ, có con riêng. Dù không hoạt động showbiz, Tấn Phát thông cảm và hiểu công việc của Quỳnh Lương. Họ từng gặp khó khăn vì yêu xa trong vài tháng nhưng sau đó gỡ bỏ khúc mắc. Quỳnh Lương nói ông xã tinh tế, ấm áp, không phải thiếu gia ăn chơi như tin đồn, cả hai chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả công khai tài sản.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô hoạt động ở vai trò mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất, ban đầu đóng các MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy. Năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông.