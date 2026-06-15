Màn hoán đổi bạn gái gây rúng động của hai cầu thủ ở World Cup 2026

Karoline Lima là influencer nổi tiếng của Brazil. Cô bắt đầu hẹn hò với trung vệ Éder Militão vào năm 2021, thời điểm cầu thủ này đang khoác áo Real Madrid. Ban đầu, họ được xem là một trong những cặp đôi đẹp của bóng đá Brazil. Năm 2022, Karoline mang thai con gái đầu lòng của hai người. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi em bé chào đời, cô xác nhận đã chia tay Militão. Tháng 7/2022, con gái Cecília ra đời trong bối cảnh mối quan hệ của họ đã kết thúc.

Sau chia tay, cả hai nhiều lần vướng vào các tranh cãi liên quan đến việc nuôi dạy con, trợ cấp nuôi con và các phát ngôn trên mạng xã hội. Những mâu thuẫn này từng trở thành chủ đề nóng của báo chí giải trí Brazil trong suốt giai đoạn 2022-2024.

Sau khi chia tay Militão, Karoline bắt đầu được đồn đoán có quan hệ tình cảm với trung vệ Léo Pereira. Hai người chính thức công khai mối quan hệ vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Từ đó, Karoline thường xuyên xuất hiện trên khán đài các trận đấu của Flamengo, còn Léo Pereira cũng không ngần ngại đăng tải những hình ảnh tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội.

Từ năm 2025 đến đầu 2026, Karoline và Léo Pereira trải qua vài lần chia tay rồi tái hợp. Đầu năm 2026, Karoline xác nhận hai người chia tay nhưng chỉ vài tháng sau lại xuất hiện tin đồn tái hợp khi họ được bắt gặp đi ăn tối cùng nhau tại Rio de Janeiro.

Chuyện tình của Léo Pereira, Éder Militão và Karoline Lima được ví là "bùng binh tình ái" ly kỳ như phim Hollywood của hàng thủ Brazil. Mối quan hệ này thu hút sự chú ý đặc biệt bởi câu chuyện tình cảm nhiều khúc quanh của ba người trong một thời gian dài.

Thủ thành Alisson Becker và Natália Loewe Becker là một trong những chuyện tình đẹp và bền vững nhất trong làng bóng đá Brazil hiện nay. Alisson và Natália bắt đầu hẹn hò từ năm 2012, khi thủ thành này vẫn còn thi đấu tại Brazil và chưa trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Khi đó, Natália đang theo học ngành y và sau này trở thành bác sĩ nhi khoa. Khác với nhiều WAGs nổi tiếng trong giới bóng đá Brazil, Natália không hoạt động trong lĩnh vực người mẫu hay giải trí. Cô theo đuổi con đường học thuật và y khoa, điều khiến Alisson nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vợ mình.

Sau khoảng ba năm yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 6/2015. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của Alisson bắt đầu thăng tiến mạnh mẽ. Một trong những điều Alisson thường nhắc tới là sự hy sinh của Natália. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ tại Brazil, cô chuyển sang châu Âu để đồng hành cùng chồng trong hành trình thi đấu cho AS Roma rồi sau đó là Liverpool. Alisson từng chia sẻ rằng việc vợ rời quê hương chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp để ở bên anh là điều anh luôn biết ơn.

Neymar và Bruna Biancardi là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng bóng đá Brazil hiện nay. Bruna là người mẫu, influencer sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, trải qua nhiều lần hợp tan. Họ hiện có hai con chung và Bruna thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Neymar trong các giải đấu lớn. Khi Neymar trở lại đội tuyển dự World Cup 2026 sau giai đoạn dài vật lộn với chấn thương, Bruna tiếp tục là người đồng hành quan trọng của anh.

Ngôi sao số một trên hàng công Brazil hiện nay là Vinícius Júnior được cho là đang hẹn hò với Maria Mazalli. Maria Mazalli nổi tiếng sau các chương trình truyền hình thực tế tại Brazil và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram. Mối quan hệ của hai người khá kín tiếng, hiếm khi công khai quá nhiều trên truyền thông, nhưng nhiều nguồn tin giải trí Brazil và quốc tế cho biết họ đã gắn bó trong thời gian gần đây. Tại World Cup 2026, Maria được xem là một trong những WAGs được săn đón nhất.

Raphinha và Natalia Belloli là một trong những cặp đôi bền chặt nhất đội tuyển Brazil. Natalia là influencer nổi tiếng tại Brazil với hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Hai người đã bên nhau nhiều năm và có con trai tên Gael. Natalia thường xuyên theo chân chồng tới các giải đấu lớn, từ World Cup 2022 cho đến World Cup 2026. Cô được người hâm mộ yêu mến bởi hình ảnh gia đình ấm áp và cuộc sống khá giản dị dù Raphinha là ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Đội trưởng Marquinhos có chuyện tình đẹp với ca sĩ Carol Cabrino. Hai người kết hôn từ năm 2016 sau nhiều năm yêu nhau và hiện có ba con. Carol nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên nhờ chiến thắng một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tại Brazil. Trong giới cầu thủ Brazil, Marquinhos và Carol được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu, gần như không vướng bê bối đời tư nào suốt nhiều năm qua.

Trung vệ Gabriel Magalhães đã kết hôn với Gabrielle Figueiredo. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội và đã có con chung. Gabrielle luôn xuất hiện trong những dấu mốc quan trọng của Gabriel, từ thời điểm anh chuyển tới Anh thi đấu cho Arsenal đến khi trở thành trụ cột của đội tuyển Brazil.

Gabrielly Miranda và Endrick là cặp đôi gây tranh cãi và thu hút truyền thông nhất trong thế hệ trẻ của Brazil. Endrick kết hôn với người mẫu, influencer Gabrielly Miranda khi còn rất trẻ. Chuyện tình của họ từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội bởi những quy tắc hẹn hò độc đáo mà cả hai tiết lộ với truyền thông. Gabrielly luôn là người cổ vũ nhiệt thành nhất cho tài năng trẻ của bóng đá Brazil.