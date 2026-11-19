Trên trang cá nhân tối 19/11, Khả Như chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của anh, hôm 12/11, cùng lời nhắn: "Dạ em chịu. Chúc anh trong tay có tất cả. Trong lòng có em!". Cùng thời điểm, Huỳnh Phương cũng khoe chuẩn bị lấy vợ.

Huỳnh Phương khoe cầu hôn Khả Như thành công. Ảnh: Facebook Huỳnh Phương

Màn cầu hôn diễn ra trong không khí ấm cúng, có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cả hai. Diễn viên Linh Phi, một trong những khách mời, gửi lời chúc mừng Khả Như đã tìm được "bờ vai vững chãi". Cô cho biết bản thân có nhiều cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt, nhận xét màn cầu hôn tuy có chút lúng túng nhưng chân thành và xúc động.

Diễn viên Liêu Hà Trinh cũng bày tỏ niềm vui khi đàn chị tìm được bến đỗ tình cảm. Cô nhắn nhủ Khả Như hãy luôn giữ sự nhõng nhẽo, đáng yêu như trước, đồng thời cảm ơn Huỳnh Phương đã xuất hiện và trở thành người đồng hành, chở che cho nữ diễn viên. "Mừng quá, chuẩn bị ăn cưới thôi", Liêu Hà Trinh bày tỏ.

Màn cầu hôn nhận được sự chúc phúc từ nhiều bạn bè. Ảnh: Facebook Liêu Hà Trinh

Trước khi có màn cầu hôn, Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ năm 2022. Cả hai nhiều lần bị khán giả phát hiện xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, buổi tụ tập bạn bè, có những khoảnh khắc thân mật và diện trang phục đồng điệu. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hai diễn viên giữ thái độ kín tiếng, ít chia sẻ trực tiếp về mối quan hệ.

Hôm 12/11, Huỳnh Phương tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 34 tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM, với sự tham dự của nhiều đồng nghiệp như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần, Ngọc Phước và Liêu Hà Trinh. Khách mời diện trang phục theo dresscode trắng - nâu be.

Trong buổi tiệc, Khả Như luôn sánh đôi bên Huỳnh Phương, tay trong tay tình tứ. Cô còn thay mặt bạn trai cảm ơn những người đến chung vui. Cả hai mặc trang phục đồng điệu, đi giày đôi và thoải mái thể hiện sự thân thiết trước ống kính. Thời điểm đó, nhiều khán giả đã dự đoán cặp diễn viên sắp có tin vui.

Khả Như - Huỳnh Phương thường xuyên sánh đôi nhưng không xác nhận chuyện tình cảm. Ảnh: Facebook Huỳnh Phương

Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, sau đó tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí. Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết đến qua nhóm hài FAPtv trước khi hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh.