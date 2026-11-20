Hôm 19/11, Huỳnh Phương công khai đã cầu hôn Khả Như, trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của anh cách đó một tuần. Màn cầu hôn có sự chứng kiến của nhiều bạn bè thân thiết như Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần...

Trước khi xác nhận sắp về chung nhà, Khả Như và bạn trai kém 5 tuổi có thời gian hẹn hò kín tiếng.

Mạng xã hội rộ tin đồn hẹn hò của Khả Như và Huỳnh Phương từ cuối năm 2022. Ngoài việc hoạt động tại các sân khấu kịch, cặp sao cũng bén duyên trong một dự án phim. Trên sân khấu, họ nhập vai với những phân cảnh ngọt ngào, được đạo diễn yêu cầu hôn thật, không dùng kỹ thuật tránh né.

Đầu năm 2023, Khả Như và Huỳnh Phương cùng check-in tại địa điểm du lịch ở Tây Ninh. Nhiều khán giả phát hiện cả hai đeo kính đôi.

Dù kém đàn chị 5 tuổi, Huỳnh Phương chọn cách xưng hô anh - em với Khả Như. Trên Instagram, anh cũng chỉ theo dõi một mình cô. Từ đời thường đến sự kiện, cặp sao 'dính như sam', không ngại chụp hình chung tình tứ.

Dịp Tết 2024, Huỳnh Phương chia sẻ hình ảnh cùng Khả Như đi gói bánh chưng với nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Mỗi lần tụ họp, cặp sao luôn ngồi cạnh nhau. Họ còn liên tục được Thu Trang - Tiến Luật 'đẩy thuyền', úp mở về mối quan hệ.

Khả Như - Huỳnh Phương đồng hành nhiều chuyến du lịch trong, ngoài nước cùng bạn bè. Dù nhiều lần được hỏi về mối quan hệ, cả hai trả lời úp mở.

Nữ diễn viên Nhà bà Nữ cho rằng cô không thích chuyện riêng tư bị mọi người xung quanh bàn tán. 'Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau', Khả Như chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Dịp sinh nhật Huỳnh Phương hồi năm ngoái, anh đăng ảnh hẹn hò cùng Khả Như. Động thái này của anh được cho là ngầm công khai mối quan hệ tình cảm. Trước đó, nam diễn viên còn được một số khán giả bắt gặp đi ăn cùng gia đình Khả Như, làm rộ tin đồn cả hai chuẩn bị cưới.

Huỳnh Phương khoe ảnh ôm eo Khả Như trong dịp Giáng sinh 2025. Anh viết: 'Đón Noel cùng người thương'. Đây là lần đầu nam diễn viên công khai bày tỏ tình cảm với nửa kia.

Trong nhiều sự kiện thảm đỏ bốn năm qua, họ sánh đôi với trang phục đồng điệu, chụp hình 'tình bể bình'.

Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, sau đó tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí. Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết đến qua nhóm hài FAPtv trước khi hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh.