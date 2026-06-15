Shakira: Từ "Nữ hoàng World Cup" đến cú sốc hũ mứt dâu và màn tái sinh ngoạn mục

Trong thế giới âm nhạc, rất hiếm nghệ sĩ có thể gắn tên tuổi với một sự kiện thể thao lớn đến mức trở thành "thương hiệu" không thể thay thế. Với Shakira, điều đó đã trở thành hiện thực. Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira được xem là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất mọi thời đại. Sở hữu chất giọng đặc trưng, khả năng sáng tác, vũ đạo cuốn hút cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng, cô đã bán hơn 80 triệu bản thu âm, giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Grammy và Latin Grammy.

Shakira lần đầu biểu diễn trực tiếp ca khúc chính thức của World Cup 2026 Dai Dai trước khán giả toàn cầu

Tuy nhiên, điều khiến tên tuổi Shakira vượt khỏi phạm vi âm nhạc đơn thuần chính là mối duyên đặc biệt với World Cup.

Năm 2006, ca khúc "Hips Don't Lie" trở thành hiện tượng toàn cầu, xuất hiện khắp các sân vận động và khu vực cổ vũ bóng đá. Nhưng phải đến World Cup 2010, Shakira mới thực sự bước lên vị trí độc tôn với "Waka Waka (This Time for Africa)".

Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc thể thao nổi tiếng nhất lịch sử. Không chỉ là bài hát cổ động, "Waka Waka" còn trở thành biểu tượng của niềm vui, sự đoàn kết và tinh thần kết nối giữa hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

Bốn năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục khuấy đảo World Cup Brazil bằng ca khúc "La La La". Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ như "Waka Waka", bài hát vẫn đạt hàng tỷ lượt xem và khẳng định vị thế "Nữ hoàng World Cup" của Shakira. Khi World Cup 2018 và 2022 thiếu vắng dấu ấn của cô, nhiều người hâm mộ thậm chí cho rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã mất đi phần nào không khí cuồng nhiệt quen thuộc.

Shakira là 1 trong những nghệ sĩ Latin nổi tiếng nhất thế giới.

Và rồi năm 2026, Shakira chính thức trở lại ở tuổi 49. Tại lễ khai mạc World Cup trên sân Azteca (Mexico), nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục vàng nổi bật, trình diễn ca khúc chủ đề "Dai Dai" cùng rapper Burna Boy trước hơn 80.000 khán giả.

Những cú lắc hông trứ danh, mái tóc vàng tung bay và nguồn năng lượng gần như không đổi sau hàng chục năm hoạt động khiến khán giả bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn, màn trình diễn thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều tờ báo quốc tế thậm chí nhận định Shakira đã "thắp lửa" trở lại cho World Cup sau nhiều năm các ca khúc chủ đề không để lại nhiều dấu ấn.

Nếu World Cup giúp Shakira trở thành biểu tượng toàn cầu, giải đấu năm 2010 cũng mang đến cho cô một mối tình từng được xem là đẹp nhất làng thể thao - giải trí thế giới. Đó là lần đầu tiên Shakira gặp trung vệ Gerard Piqué khi thực hiện MV "Waka Waka". Một người là siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới, người còn lại là ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona. Bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 10 năm, cặp đôi nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng.

Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Shakira và Piqué có hai con trai và nhiều lần xuất hiện hạnh phúc tại các sự kiện lớn. Họ được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất thế giới.

Thế nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại tồn tại những rạn nứt không ai ngờ tới. Năm 2022, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Piqué ngoại tình. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bê bối tình cảm, mà còn ở chi tiết được cho là đã giúp Shakira phát hiện sự phản bội.

Theo nhiều nguồn tin, trong một lần đi công tác trở về, nữ ca sĩ nhận thấy trong tủ lạnh xuất hiện một hũ mứt dâu. Điều bất thường là cả Piqué lẫn hai con trai đều không thích loại mứt này. Sự xuất hiện khó lý giải của hũ mứt khiến Shakira bắt đầu nghi ngờ. Từ chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy, cô dần xâu chuỗi nhiều dấu hiệu bất thường khác và phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của người bạn đời.

"Hũ mứt dâu" sau đó trở thành chủ đề được nhắc đến khắp mạng xã hội toàn cầu như một biểu tượng cho trực giác sắc bén của phụ nữ. Cuộc chia tay giữa Shakira và Piqué nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện gây chú ý nhất làng giải trí quốc tế năm 2022.

Cận kề tuổi ngũ tuần, bên cạnh chất giọng khỏe, khả năng trình diễn và vũ đạo điêu luyện, diện mạo trẻ trung, gợi cảm.

Không chọn cách im lặng hay chìm trong đau khổ, Shakira đáp trả bằng thứ vũ khí mạnh nhất của mình là âm nhạc. Đầu năm 2023, cô phát hành "BZRP Music Sessions #53" và lập tức tạo nên cơn địa chấn toàn cầu. Trong ca khúc, nữ ca sĩ thẳng thắn nhắc đến sự phản bội của người cũ bằng những câu hát được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bài hát nhanh chóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục nghe nhạc trực tuyến, trở thành một trong những sản phẩm Latin thành công nhất lịch sử. Công chúng không còn nhìn thấy một Shakira đau khổ sau đổ vỡ mà thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đầy bản lĩnh. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, nguồn năng lượng dồi dào và khả năng trình diễn hiếm có.

Để duy trì phong độ, Shakira theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đường, thực phẩm chế biến sẵn và duy trì tập luyện gần như mỗi ngày. Ngoài gym, cô dành nhiều thời gian cho các bài tập vũ đạo - yếu tố giúp cơ thể luôn dẻo dai và bùng nổ trên sân khấu. Sau tất cả những biến cố, Shakira vẫn đứng đó, tỏa sáng như cách cô từng làm trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Từ "Nữ hoàng World Cup" đến người phụ nữ bước ra từ đổ vỡ bằng tư thế ngẩng cao đầu, Shakira đã chứng minh rằng đôi khi những tổn thương lớn nhất lại trở thành chất liệu tạo nên phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.