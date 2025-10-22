Mai Phương Thúy tặng em gái 8 tỷ đồng mua xe sang

Theo Mai Phương Thúy, cô quyết định tặng xe cho em gái kém 5 tuổi - Mai Ngọc Phượng - nhân dịp 20/10 với mong muốn dành tặng món quà bất ngờ cho em.

"Phượng ở nhà chăm mẹ và quán xuyến hai bên nội ngoại trong khi tôi thường xuyên đi làm xa. Gần đây xe em hỏng nên tôi tặng chiếc mới cho tiện đi lại. Tôi không can thiệp kiểu dáng hay màu sắc, chỉ chuyển tiền để em tự chọn. Cộng thêm chuyến du lịch châu Âu hơn nửa tháng qua, tôi gần như cạn tiền tiêu vặt rồi", cô nói.

Mai Ngọc Phượng bên chiếc xe được Mai Phương Thúy tặng.

Chia sẻ món quà chị gái tặng trên trang cá nhân, Ngọc Phượng bày tỏ niềm hạnh phúc, gọi Mai Phương Thúy là "chị gái tuyệt nhất thế giới", kèm hình ảnh cùng chồng và hai con trai đi nhận xe.

"Tôi thích mẫu xe này đã lâu, may mắn được chị mua tặng. Đây là món quà lớn nhất tôi từng nhận từ chị Thúy. Dù bận rộn, chị vẫn nghĩ đến tôi, món quà lại đến gần dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam nên càng ý nghĩa hơn và tôi rất thích. Thực ra chị cho tôi 8 tỷ đồng, nhưng tôi chọn mẫu xe giá khoảng 5 tỷ đồng, để dành phần còn lại", Mai Ngọc Phượng cho biết.

Mai Phương Thúy và em gái thân thiết cùng nhau.

Hai chị em Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vốn có mối quan hệ thân thiết. Trong vài cuộc phỏng vấn trước đây, Mai Phương Thúy cho biết mình là người "rất thương em", thường giúp đỡ khi Ngọc Phượng cần vốn làm ăn hoặc chăm sóc gia đình. Khi rảnh, hai chị em du lịch, mua sắm, ăn uống cùng nhau. Hoa hậu cũng nhiều lần tặng em quà giá trị như túi xách, trang sức hàng hiệu và lần này là chiếc xe sang trị giá hàng tỷ đồng. Với Mai Phương Thúy, việc chăm lo cho người thân là cách bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn với gia đình.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau đó, cô thi Miss World cùng năm, vào top 17 sau khi thắng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Có giai đoạn, Mai Phương Thúy vắng bóng khỏi showbiz để tập trung công việc kinh doanh, đầu tư.

Thỉnh thoảng, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP HCM, gia đình cô ở Hà Nội.