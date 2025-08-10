Hé lộ của hồi môn Lý Liên Kiệt tặng con gái

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn của ông sắp kết hôn. Lý Liên Kiệt đăng bài chúc mừng dấu mốc quan trọng này và cho biết món quà cưới ông tặng con gái là một chiếc xe hơi sản xuất trong nước, giá khoảng 300.000 NDT. Lý Liên Kiệt đã đặt mua xe tại Bắc Kinh.

Trong bài viết, Lý Liên Kiệt tiết lộ con gái ông đặc biệt thích chiếc xe này vì thiết kế đẹp, bắt mắt, phần ghế ngồi thoải mái. "Tôi mong sớm được nhận xe để cặp vợ chồng trẻ có thể đưa ông cụ này đi dạo", nam diễn viên tâm sự.

Theo QQ, người con gái được nhắc đến là Lý Tư, 37 tuổi, con của Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến. Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn, có 2 con gái, sau đó ly hôn. Lý Liên Kiệt sau đó kết hôn với nữ diễn viên Lợi Trí.

Trong quá khứ, Lý Liên Kiệt từng đối diện tin đồn ngoại tình với Lợi Trí khi vẫn chưa ly hôn Hoàng Thu Yến. Tin đồn này khiến ông bị chỉ trích và từng có lời đồn hai con gái lớn không còn gần gũi với cha. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Lý Liên Kiệt khẳng định con gái chưa từng trách cứ ông, qua đó phủ nhận nghi vấn ngoại tình. Hiện tại, ông có 4 con gái.

Gần đây, thông qua các bài đăng, livestream trên mạng xã hội, Lý Liên Kiệt thường nhắc tới các con gái. Nam diễn viên còn tiết lộ con gái thứ 2 Lý Đài Mật hiện là bác sĩ nhãn khoa.

Lý Tư là con gái đầu của Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến. Khi cha mẹ ly hôn năm 1991, cô mới 3 tuổi. Sau khi Lý Liên Kiệt tái hôn với Lợi Trí, mối quan hệ giữa ông và con gái lớn trở nên căng thẳng. Lý Tư sống xa mẹ trong khi Hoàng Thu Yến khi đó ở Mỹ và gặp khó khăn về kinh tế, không đủ điều kiện đưa con về sống cùng.

Trong nhiều năm, khoảng cách này khiến Lý Tư luôn nhớ mẹ. Lý Liên Kiệt cũng ý thức được rằng cuộc hôn nhân tan vỡ của mình đã để lại ảnh hưởng lâu dài cho con. Ông không ngừng nỗ lực để hàn gắn quan hệ với Lý Tư.