Con gái nhận 65 triệu USD từ di sản của Michael Jackson

Vụ tranh chấp pháp lý giữa Paris Jackson, 27 tuổi, và ban điều hành di sản của Michael Jackson tiếp tục có diễn biến mới. Theo hồ sơ tòa án đệ trình ngày 9/10, Paris đã nhận khoản tiền khổng lồ từ tài sản của cha kể từ khi ông qua đời.

"Hiếm ai được hưởng lợi từ các quyết định kinh doanh của ban quản lý di sản nhiều như Paris, người đã nhận khoảng 65 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng) từ khối tài sản này", hồ sơ viết. "Cô ấy sẽ không bao giờ có được con số đó nếu các quản lý chỉ làm theo cách thức thông thường khi tiếp quản di sản vào tháng 7/2009".

Paris Jackson là con gái duy nhất và một trong ba người con của Michael Jackson. Ảnh: People

Những người được ủy quyền cho biết họ đã biến một khối tài sản ngập trong nợ nần hơn 500 triệu USD thành một thương hiệu toàn cầu trị giá hơn 2 tỷ USD, nhờ vào các quyết định kinh doanh chiến lược hơn một thập kỷ qua. Paris và các anh em - Prince và Blanket Jackson - đều là người thừa kế chính của di sản này.

Thông tin được đưa ra nhằm bác bỏ đơn kiện hồi đầu năm của Paris, trong đó cô đặt nghi vấn về các khoản chi phí luật sư, cụ thể là khoản 625.000 USD tiền "thưởng" được chi cho ba hãng luật trong năm 2018. Paris cáo buộc các khoản chi này không minh bạch, không có thời gian làm việc được ghi nhận, và vi phạm lệnh tòa yêu cầu phải có phê duyệt trước khi thanh toán đầy đủ phí luật sư.

Tuy nhiên, phía quản lý cho rằng cáo buộc từ Paris là "cố tình sai lệch sự thật", nhấn mạnh rằng các khoản thưởng chỉ được chi cho "dịch vụ và kết quả vượt trội" và vẫn cần sự chấp thuận của tòa án. Họ dẫn chứng, những luật sư này đã giúp đạt được lợi nhuận 287 triệu USD từ khoản đầu tư vào công ty bản quyền âm nhạc EMI, đồng thời cho rằng đóng góp của họ không thể đo lường đơn thuần bằng giờ làm việc.

"Việc chi 600.000 USD tiền thưởng một năm mà di sản thu về gần 300 triệu USD là hoàn toàn hợp lý", phía quản lý lập luận. "Việc lấy đó làm lý do để cản trở hoạt động kinh doanh của di sản là thiếu cơ sở".

Paris Jackson hiện là ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Ảnh: amfAR

Trọng tâm của vụ kiện nằm ở một lệnh tòa từ năm 2010 cho phép các quản lý trả phí luật sư mà không cần xin phép trước. Paris yêu cầu hủy bỏ lệnh này, trong khi phía quản lý cho rằng cô đang vi phạm luật chống kiện tụng phi lý (anti-SLAPP).

"Người thụ hưởng như Paris hoàn toàn có quyền chất vấn các quyết định của người quản lý, nhưng cần làm đúng thủ tục pháp lý", hồ sơ phía quản lý viết.

Vụ kiện tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ vì giá trị khổng lồ của di sản Michael Jackson, còn bởi những mâu thuẫn pháp lý nội bộ xoay quanh quyền quản lý và quyền lợi của các người thừa kế. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/10.