Ông bố đơn thân đang đứng đầu 28 quốc gia

Theo TV Report , thành công bùng nổ của phim hành động Agent Kim Reactivated (dịch: Đặc vụ Kim tái khởi động ) không có dấu hiệu dừng lại. Phim mở màn với mức rating 9,5%, sau 4 tập đã vượt quá 21,6%, vươn lên top 3 phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử của đài SBS (khung giờ chiếu thứ Sáu và thứ Bảy).

Đồng thời, đây cũng là bộ phim đầu tiên sau 2 năm vượt qua ngưỡng rating 20%, một cột mốc vốn được xem là rất khó chinh phục đối với phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay, kể từ khi các nền tảng chiếu phim trực tuyến trở nên phổ biến. Hiện tại, bộ phim chỉ còn xếp sau hai tác phẩm đình đám là The Penthouse 2 (29.2%) và The Fiery Priest (22%), cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của tác phẩm ngay từ những tập đầu tiên.

Theo số liệu do Nielsen Korea công bố rating thời điểm cao nhất của Agent Kim Reactivated chạm mốc 40% chỉ sau 26 phút phát sóng. Thành tích này cho thấy phim thành công khiến kéo khán giả đang có thói quen xem phim trực tuyến trở lại với truyền hình mặt đất.

Phim của So Ji Sub liên tục phá các mốc rating.

Theo thống kê từ Flix Patrol cập nhật ngày 6/7, Agent Kim Reactivated đứng hạng 1 tại 28 quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Chile, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam... trên BXH Netflix TV Shows toàn cầu. Phim cũng xếp hạng 3 tại Pháp, hạng 5 tại Mỹ và hạng 6 tại Đức, cho thấy sức hút mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Nhờ thành công của Agent Kim Reactivated , tác phẩm trước đó của So Ji Sub là Mercy for None ( Không dung thứ - 2025) cũng trở lại BXH Netflix Việt Nam với vị trí số 6.

Nhận xét về Agent Kim Reactivated , khán giả khen ngợi việc tác phẩm có những tình tiết cảm động về tình cha con xen lẫn những pha hành động mãn nhãn. So Ji Sub trong vai người cha đang đi tìm con gái bị mất tích dần khám phá ra việc con gái bị bắt nạt và chịu sự cô lập, hành hạ khủng khiếp trong quá khứ. Phân cảnh rơi nước mắt trong hối hận đau đớn của nam diễn viên được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, những màn tung hứng của bộ ba diễn viên So Ji Sub - Choi Dae Hoon - Yoon Kyung Ho cũng thu hút sự chú ý của khán giả, khiến bộ phim trở nên thú vị hơn.

Lấy câu chuyện về hành trình đi tìm con gái của một đặc vụ đã ẩn mình, Agent Kim Reactivated dần hé mở những bí mật về quá khứ của Mr.Kim (So Ji Sub). Anh không chỉ đối mặt với Cục tình báo Hàn Quốc và Triều Tiên, còn phải đối đầu với nhóm gangster tàn nhẫn máu lạnh. Bên cạnh tình cảm gia đình, phim còn khắc họa tình đồng đội đồng chí sẵn lòng hy sinh tất cả vì nhau.

Vai diễn người cha đơn thân của So Ji Sub nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Dàn diễn viên nam diễn xuất duyên dáng, cảnh hành động mãn nhãn là những yếu tố giúp phim thành công.

So Ji Sub luôn đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng đặc trưng của mỗi nhân vật thay vì chỉ lặp lại những cảnh hành động rập khuôn. "Những cảnh hành động vô nghĩa thì không có gì thú vị cả. Nếu chỉ lặp đi lặp lại kiểu nhân vật chính chiến đấu đẹp mắt với những kẻ xấu thì mọi thứ cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không thích những pha hành động thừa thãi. Với tôi, hành động cũng giống như lời thoại vậy" - nam diễn viên chia sẻ trên W Korea .

Theo Naver , sau khi đóng máy Agent Kim Reactivated , So Ji Sub đã tặng vàng cho ê-kíp sản xuất như một lời cảm ơn. Đây không phải lần đầu nam diễn viên có hành động hào phóng như vậy, anh từng tặng vàng cho đoàn phim Mercy for None và khẳng định tất cả đều do mình tự bỏ tiền túi: "Tất nhiên tôi không mong mọi người bán đi vì đây là kỷ niệm. Nhưng nếu mọi người gặp khó khăn, có thể dùng nó để trang trải".

Nhờ thành công của Agent Kim Reactivated , khán giả đặt kỳ vọng So Ji Sub sẽ bước vào đường đua tranh giải Daesang 2026. Tuy nhiên, nam diễn viên lại cho biết anh không còn quan tâm đến giải thưởng. So Ji Sub cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mọi người xung thành công hơn là thành công của chính mình. Mặt khác, đài SBS chia sẻ tác phẩm có tiềm năng phát triển thành nhiều mùa vì nhận được sự yêu thích của khán giả.

"Thú thật, tôi không có tham vọng về các giải thưởng. Nếu được tiếp tục với một mùa phim mới thì điều đó còn khiến tôi vui hơn cả việc giành Daesang", So Ji Sub mong có phần hai Agent Kim Reactivated .