Phim mới của Việt Hương bắt buộc test ma túy đối với toàn bộ diễn viên và ê-kíp ngay tại bối cảnh

Phim mới của Việt Hương bắt buộc test ma túy đối với toàn bộ diễn viên và ê-kíp

Bộ phim Xóm ăn sương của đạo diễn Tô Gia Tuấn vừa thực hiện các nghi thức tâm linh để khởi quay những phân cảnh đầu tiên. Đây là phim đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Việt Hương với dòng phim chiếu mạng sau chuỗi thành công liên tiếp ở mảng điện ảnh thương mại. Trong phim, Việt Hương đảm nhận vai chính.

Nghệ sĩ Việt Hương nhận kịch bản trong ngày đầu khởi quay. Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là ngay trong ngày đầu khai máy (6/7), đoàn phim đã phát đi thông báo về việc kiểm tra chất ma túy đối với toàn bộ ê-kíp trong thời gian thực hiện dự án, bao gồm tất cả diễn viên, đạo diễn, nhân viên kỹ thuật và các thành viên tham gia sản xuất.

Theo đó, đơn vị này sẽ phối hợp với công an để test ma túy nhanh tại chỗ đối với tất cả thành viên tham gia dự án phim. Việc làm này được cho là nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật trong suốt chiến dịch quay phim kéo dài 45 ngày.

“Cơ quan Công an có thể tiến hành kiếm tra và test nhanh chất ma túy đối với các thành viên của đoàn phim mà không cần thông báo trước. Đề nghị toàn thể diễn viên, ê-kíp và các đơn vị phối hợp.

Nghiêm cấm sử dụng chất ma tuý và các chất cấm khác.

Chấp hành nghiêm túc khi có yêu cầu kiểm tra từ cơ quan chức năng.

Hợp tác đầy đủ, giữ thái độ văn minh, lịch sự và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Không gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra.

Mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có hành vi vi phạm liên quan đến chất ma túy hoặc các chất cấm. Việc kiểm tra (nếu có) là hoạt động nhằm đảm bảo mỗi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho toàn bộ đoàn phim và góp phần đảm bảo tiến độ cũng như uy tín của dự án”, đoàn làm phim Xóm ăn sương đưa ra thông báo.

Các thành viên đoàn phim "Xóm ăn sương" trong ngày cúng khai máy. Ảnh: FBNV

Phía ê-kíp cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt quan tâm đến các vụ việc liên quan đến nghệ sĩ sử dụng chất cấm thời gian gần đây. Nhà sản xuất khẳng định, không nhằm vào bất kỳ cá nhân nào mà là một biện pháp phòng ngừa, thể hiện quan điểm "không khoan nhượng với ma túy" và mong muốn bảo vệ uy tín của dự án cũng như hình ảnh của những người làm nghề chân chính.

Thông báo cũng nêu rõ, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có kết quả dương tính với chất ma túy hoặc vi phạm các quy định liên quan đến chất cấm, đoàn phim sẽ chấm dứt hợp tác ngay lập tức, đồng thời xử lý theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Động thái này được xem là khá hiếm trong lĩnh vực sản xuất phim tại Việt Nam, khi một đoàn phim chủ động công khai quy định kiểm tra chất ma túy ngay từ giai đoạn triển khai dự án.

Nhiều ý kiến đánh giá, đây là bước đi quyết liệt nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho quá trình sản xuất và góp phần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, lành mạnh trong ngành điện ảnh.

Phản ứng trước thông báo này, nghệ sĩ Việt Hương nói: "Quá đã, giờ đi làm phim, ê-kíp sản xuất phát mỗi đứa một thông báo như thế này thấy yên tâm hẳn".

Được biết, bộ phim Xóm ăn sương được chuyển thể từ truyện ngắn Xóm đĩ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Sài Gòn trong giai đoạn những năm 2007 – 2008.

Phim tập trung khai thác cuộc sống, số phận và những góc khuất đầy mưu sinh, giàu cảm xúc của những con người lao động nghèo trong một khu xóm lao động đặc trưng. Khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ mang chất liệu đời sống chân thực, vừa gai góc vừa có chiều sâu nhân văn giống như phong cách viết quen thuộc của Nguyễn Ngọc Thạch.