Hồng Đăng thông báo khẩn

Trên trang cá nhân chính thức, Hồng Đăng đăng tải thông báo: "Xin thông báo trang này không phải của mình… Mọi người cảnh giác nhé!", đồng thời chia sẻ hình ảnh tài khoản mạo danh để khán giả dễ nhận diện, tránh nhầm lẫn.

Theo Hồng Đăng, tài khoản xuất hiện trong hình ảnh không phải do anh quản lý hay sử dụng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Khi một người bạn hỏi liệu vụ việc có gây ảnh hưởng hay không, nam diễn viên cho biết bản thân không quá lo lắng, nhưng e ngại tài khoản giả mạo có thể tác động đến người thân, bạn bè. Anh chia sẻ: "Mình thì không vấn đề, chỉ sợ nhỡ có vấn đề với bạn bè, người thân mình thôi".

Trang giả mạo Hồng Đăng. Ảnh: FBNV

Động thái của Hồng Đăng nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng lo ngại không chỉ là việc hình ảnh người nổi tiếng bị sử dụng trái phép, mà còn là nguy cơ các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để nhắn tin vay tiền, quảng bá sản phẩm hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Thực tế, tình trạng giả mạo tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ, doanh nhân cũng như các cơ quan, tổ chức đang diễn ra ngày càng phổ biến. Các cơ quan chức năng nhiều lần phát đi cảnh báo về sự xuất hiện của các fanpage và tài khoản mạo danh nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân được khuyến cáo chỉ theo dõi các tài khoản chính thức đã được chủ sở hữu xác nhận, đồng thời không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa kiểm chứng.

Hồng Đăng gần đây có nhiều hoạt động trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Sau thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, Hồng Đăng hiện tập trung cho cuộc sống gia đình và hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đồng thời xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hồng Đăng (tên đầy đủ Lê Hồng Đăng, sinh ngày 6/10/1984 tại Hà Nội) là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt trên sóng VTV. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, hiện từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và VFC.

Hồng Đăng được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình ăn khách như Cầu Vồng Tình Yêu, Giọt Nước Rơi, Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng. Với ngoại hình điển trai và phong cách diễn xuất đa dạng, anh từng nhiều lần giành giải thưởng lớn như Cánh Diều Vàng và VTV Awards.