Triệu Lộ Tư hút chú ý khi bán bánh trứng ở chợ đêm

Theo AsiaOne, Triệu Lộ Tư đội mũ xanh, mặc tạp dề hoa, để mặt mộc, đứng cạnh bếp than làm bánh giữa dòng người qua lại, được khách hàng nhận ra hôm 20/1. Những người tiếp xúc với diễn viên 27 tuổi cho biết không trông thấy thành viên đoàn làm phim hay các thiết bị quay chụp chuyên nghiệp nào xung quanh quầy hàng hôm đó nên có thể loại bỏ khả năng Triệu Lộ Tư tham gia show thực tế.

Quầy hàng của Triệu Lộ Tư ở khu chợ Hải Nam.

Hình ảnh lan truyền cho thấy Triệu Lộ Tư tự mình đảm nhiệm mọi công việc tại quầy hàng, từ nấu nướng và đóng gói thức ăn đến thu tiền. Khi được thực khách nhận ra, Triệu Lộ Tư vui vẻ tạo dáng chụp ảnh và còn tặng thêm táo gai ngào đường cho khách.

Hôm 23/1, trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, Triệu Lộ Tư chia sẻ về trải nghiệm này với fan. "Mùa hè năm ngoái, trong buổi livestream, tôi đã nói về việc mở một quán mì vì lúc đó tôi có cảm giác mình sẽ rời khỏi làng giải trí. Tôi muốn thực hiện ước mơ nên quyết định làm", Triệu Lộ Tư tiết lộ. Diễn viên nói quầy hàng được dựng lên một cách lặng lẽ và đến tối muộn, gần cuối buổi bán hàng mới có người nhận ra cô.

"Hôm đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những người bán hàng xung quanh đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo và tôi thực sự rất vui. Tôi đang trải nghiệm cuộc sống theo cách đẹp đẽ và ấm áp nhất. Tôi nghĩ điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho bản thân", Triệu Lộ Tư kể lại trải nghiệm bán bánh trứng nướng ở chợ đêm.

Diễn viên được trông thấy đảm nhận mọi khâu từ chế biến đến đóng gói, thu tiền.

Một thực khách đã mua bánh của Triệu Lộ Tư nhận xét: "Bánh trứng cô ấy làm cho tôi rất ngon. Tôi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ và đang phân vân không biết có nên thử không, nên tôi quyết định mua một cái rồi bất ngờ nhận ra người làm bánh chính là Triệu Lộ Tư". Một người khác cho biết: "Lộ Tư có làn da rất đẹp, trắng trẻo và khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi may mắn chụp được ảnh selfie cùng cô ấy".

Trong một buổi livestream hồi tháng 8/2025, khi đang đánh trứng, Triệu Lộ Tư cũng nói rằng nếu không làm nghệ sĩ, cô có thể mở quầy bán đồ ăn. Nữ diễn viên khá hứng thú với công việc kinh doanh đồ ăn. Từ khi còn là sinh viên đại học, Triệu Lộ Tư đã mua thịt lợn từ chợ địa phương, làm hoành thánh bán rong gần Đại học Minh Đạo, được giáo viên và sinh viên lúc bấy giờ rất ưa chuộng.

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đang dần lấy lại ánh hào quang khi phim mới của cô lên sóng và được thành tích tốt, không có thông tin nào nói cô sẽ giải nghệ. Cô cũng đã ký hợp đồng với công ty mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ tiếp tục thăng tiến trong tương lai nên quầy hàng ở chợ đêm có thể chỉ là trải nghiệm tạm thời hoặc cách để Triệu Lộ Tư cân bằng cuộc sống, "chữa lành" tâm hồn sau những bon chen khốc liệt trong ngành giải trí.

Triệu Lộ Tư nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và phong cách diễn xuất tự nhiên.

Triệu Lộ Tư là ngôi sao trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Cô đóng Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn... Cô là sao nữ sinh sau năm 1995 có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất. Lộ Tư được nhiều fan gọi là "Búp bê cổ trang" nhờ hình tượng ngọt ngào trên màn ảnh.

Triệu Lộ Tư có dấu hiệu trầm cảm từ năm 2019. Tới 2021, cô xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn như dị ứng, luôn cảm thấy như có kim châm và côn trùng bò trên người. Giữa tháng 12/2024, Triệu Lộ Tư phải nhập viện cấp cứu. Nữ diễn viên không thể đi lại, tạm thời mất chức năng giao tiếp. Tháng 8/2025, Triệu Lộ Tư gây chấn động giới giải trí khi tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu chèn ép nghệ sĩ, thậm chí cô xác nhận việc bản thân từng bị một vị sếp hành hung vì trượt vai.

Trong quá trình điều trị vấn đề tâm lý cho Triệu Lộ Tư, bác sĩ cũng chuyển nữ diễn viên đến khoa dinh dưỡng thăm khám vì chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) quá thấp và có dấu hiệu rối loạn ăn uống. Hồi đầu năm 2025, cô chỉ nặng 36,9 kg trong khi chiều cao là 1,63 m. Cùng với điều trị y tế, cô tích cực tìm kiếm các phương pháp tự lực để thoát khỏi bóng tối của chứng trầm cảm. Suốt thời gian bệnh, Lộ Tư tìm thấy niềm an ủi trong nhiều sở thích như đến quán cà phê, mở cửa hàng đồ tráng miệng, chơi nhạc và vẽ tranh, tất cả đều giúp làm giảm căng thẳng và các triệu chứng bệnh. Cô cũng tham gia các hoạt động từ thiện để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Sau thời gian điều trị, Triệu Lộ Tư tăng cân, thần sắc rạng rỡ hơn, được nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc khi tái xuất.