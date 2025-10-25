Britney Spears bị tố say xỉn cùng Paris Hilton và Lindsay Lohan, bỏ bê các con

Trong cuốn hồi ký vừa ra mắt You Thought You Knew, chồng cũ Britney kể, nữ ca sĩ khi đó mải mê tiệc tùng cùng bạn bè, thay vì dành thời gian chăm sóc hai con nhỏ.

"Tôi đang ở Miami vì công việc, cố gắng tập trung thì nhận được một cuộc gọi", Kevin nhớ lại một đêm tồi tệ anh không thể quên. "Đó là Britney, Paris Hilton và Lindsay Lohan. Họ say mèm, năn nỉ tôi đến chỗ họ. Tôi nghe thấy tiếng hai con nhỏ Preston và Jayden khóc trong điện thoại. Lúc đó chắc đã 3- 4 giờ sáng. Cuộc gọi đó là giọt nước tràn ly".

Britney Spears (giữa) đi chơi cùng Lindsay Lohan và Paris Hilton năm 2006. Ảnh: GC

Kevin kể thêm: "Tôi đã thấy những bức ảnh cô ấy tiệc tùng cả đêm với họ ở nhà Paris tại Malibu. Nhưng nghe tiếng con khóc trong khi cô ấy đang làm chuyện quái quỷ đó... thì mọi hy vọng hàn gắn vì con cái tan biến hoàn toàn".

Cựu vũ công cho biết Britney thời điểm đó "chưa sẵn sàng thay đổi", còn anh không thể chờ mãi để cô nhận ra điều đó. "Đó cũng không phải là lần duy nhất - tất cả chỉ là một phần trong chuỗi hành động liều lĩnh lặp đi lặp lại của cô ấy", Kevin viết.

Britney - Paris - Lindsay từng được mệnh danh là 'Bimbo Summit' (hội nghị của các cô nàng tiệc tùng nổi tiếng). Ảnh: GC

Cặp sao kết hôn vào năm 2004 và chia tay chỉ hai năm sau. Britney nộp đơn ly hôn vào tháng 11/2006 và hoàn tất thủ tục vào tháng 7/2007. Họ có hai con trai, Sean Preston (sinh năm 2005) và Jayden (2006).

Trong hồi ký, Kevin còn tiết lộ Britney từng tát anh, hất đồ uống vào mặt và nhiều lần nổi cơn giận dữ. Anh kể có lần bắt gặp cô và một người bạn "hít ma túy ngay trên bàn" tại bữa tiệc ra mắt album Playing With Fire của anh năm 2006. Khi anh van nài cô đừng về nhà cho con bú trong tình trạng đó, Britney đã hất thẳng ly đồ uống vào mặt anh. "Đó là lúc tôi biết mọi thứ thực sự kết thúc", Kevin viết.

Britney Spears và Kevin Federline thời còn bên nhau. Ảnh: GC

Kevin đã dành nhiều trang trong cuốn sách để kể lại mối quan hệ sóng gió với Britney. Anh tố cô hôn một nữ vũ công vào giai đoạn hai người đang yêu nhau và gọi điện cho tình cũ Justin Timberlake chỉ một ngày trước đám cưới. Kevin khẳng định Britney có nhiều hành vi bất thường, mất kiểm soát.

Phía Britney chưa phản hồi cụ thể từng cáo buộc, nhưng người đại diện của cô nói với Page Six: "Kevin và những người khác lại tiếp tục kiếm tiền từ tên tuổi Britney, ngay sau khi anh ta hết nhận trợ cấp nuôi con. Điều Britney quan tâm duy nhất là các con và sự bình yên của chúng trước những ồn ào này".

Trên mạng xã hội, Britney cũng lên tiếng chỉ trích cuốn hồi ký của chồng cũ. "Sự thao túng liên tục từ chồng cũ khiến tôi đau lòng và kiệt sức", cô viết. "Tin tôi đi, những lời dối trá trắng trợn trong cuốn sách đó chỉ đang mang lại tiền cho anh ta, còn người duy nhất thực sự bị tổn thương là tôi".