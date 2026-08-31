Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice

Theo Justjared, vợ chồng Selena đến thành phố nổi tiếng trên chuyến tàu hỏa sang trọng Venice Simplon-Orient-Express. Cặp sao diện trang phục thanh lịch, tay nắm tay dạo phố.

Cả hai hòa vào dòng khách du lịch khi đến bến tàu.

Ngôi sao 34 tuổi và ông xã 38 tuổi di chuyển bằng taxi nước qua các con kênh ở Venice.

Cả hai có tâm trạng thoải mái trong suốt chuyến đi.

Selena trao cho Benny nụ hôn ngọt ngào khi cả hai ngồi taxi nước.

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn vào tháng 9/2025. Hai người từng là cộng sự thân thiết nhiều năm trong làng nhạc trước khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2023. Từ khi công khai tình cảm, cặp sao thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ và thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau.