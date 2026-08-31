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Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice

Sự kiện: Selena Gomez

Ca sĩ - diễn viên Selena Gomez cùng chồng, nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco, thu hút sự chú ý khi tới Venice, Italy hôm 30/8.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 1

Theo Justjared, vợ chồng Selena đến thành phố nổi tiếng trên chuyến tàu hỏa sang trọng Venice Simplon-Orient-Express. Cặp sao diện trang phục thanh lịch, tay nắm tay dạo phố.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 2

Cả hai hòa vào dòng khách du lịch khi đến bến tàu.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 3

Ngôi sao 34 tuổi và ông xã 38 tuổi di chuyển bằng taxi nước qua các con kênh ở Venice.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 4

Cả hai có tâm trạng thoải mái trong suốt chuyến đi.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 5

Selena trao cho Benny nụ hôn ngọt ngào khi cả hai ngồi taxi nước.

Selena Gomez và chồng du ngoạn Venice - 6

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn vào tháng 9/2025. Hai người từng là cộng sự thân thiết nhiều năm trong làng nhạc trước khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2023. Từ khi công khai tình cảm, cặp sao thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ và thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau.

Trang sức cưới triệu USD của Selena Gomez
Trang sức cưới triệu USD của Selena Gomez

Vợ chồng ca sĩ Selena Gomez tập trung đầu tư vào trang sức xa xỉ thay vì trang phục trong lễ cưới.

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Theo Kiều Vân - Ảnh: Backgrid ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 11:30 AM (GMT+7)
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