Orlando Bloom và Katy Perry đi nghỉ cùng tình mới ở Địa Trung Hải

Nam diễn viên Cướp biển vùng Caribbean 49 tuổi vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Italy cùng người mẫu Thụy Sĩ Luisa Laemmel, 28 tuổi. Cả hai được bắt gặp đạp xe đôi, lặn biển và thư giãn trên những chiếc xuồng nhỏ. Cặp uyên ương dành vài ngày ở thị trấn biển Forte dei Marmi, vùng Tuscany, sau đó tới đảo Sardinia.

Orlando Bloom đi nghỉ với bạn gái kém 21 tuổi, người mẫu Luisa Laemmel. Ảnh: Backgrid

Trong khi đó, Katy Perry, 41 tuổi, cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, 54 tuổi, nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Saint-Tropez, Pháp. Hôm 31/7, hai người được nhìn thấy tình tứ đi dạo trên bãi biển thuộc nhà hàng Le Club 55. Một ngày sau, họ tiếp tục xuất hiện quấn quýt bên nhau, thưởng thức bia địa phương và vui đùa dưới biển.

Katy Perry bên cựu Thủ tướng Canada, Justin Trudeau. Ảnh: Backgrid

Tròn một năm trước, cả hai còn cùng con gái Daisy Dove (5 tuổi) và Flynn (15 tuổi) - con riêng Bloom với người mẫu Miranda Kerr - có chuyến nghỉ dưỡng tại Địa Trung Hải như một "gia đình hòa hợp" ngay sau khi thông báo hủy hôn ước. Orlando Bloom sau đó đăng bức ảnh chụp cùng Katy và hai con trên du thuyền ở Italy. Tuy nhiên, hiện cả hai đều hạnh phúc bên tình mới và du lịch riêng ở châu Âu, cách nhau gần 400 km.

Theo các nguồn tin của Daily Mail, Katy Perry và Orlando Bloom vẫn giữ quan hệ tốt sau chia tay và đều vui mừng cho hạnh phúc của người kia.

Katy Perry và Orlando Bloom cùng hai con trong kỳ nghỉ vào tháng 7/2025, vài ngày sau khi thông báo kết thúc mối quan hệ kéo dài 9 năm. Ảnh: Instagram/ Orlando Bloom

Orlando Bloom vướng tin đồn hẹn hò với Luisa Laemmel từ tháng 2 khi được chụp ảnh khoác tay đi xem Super Bowl ở Santa Clara, California. Một tháng sau, hai người cùng nhau du lịch Thụy Sĩ. Họ cũng tới Italy dự Tuần lễ thời trang Milan hồi tháng 6. Hiện tại, tài tử và người mẫu Gen Z vẫn chưa công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Katy Perry và Justin Trudeau gặp gỡ vào tháng 7 năm ngoái khi nữ ca sĩ tới Canada biểu diễn. Hai tháng sau, họ lộ ảnh hẹn hò trên du thuyền ở California. Đến tháng 12, ngôi sao nhạc pop Mỹ chính thức công khai bạn trai trên Instagram, đăng ảnh thân mật trong chuyến du lịch ở Nhật Bản.

Đến tháng 6, Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Tribeca ở New York trong buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ chia sẻ với People: "Tôi cảm thấy mình vững vàng hơn trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu".

Orlando Bloom và Katy Perry trong kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải bên tình mới. Ảnh: Backgrid

Katy Perry cũng cho biết từng trải qua khoảng thời gian đau khổ sau chia tay Orlando. "Năm ngoái có lẽ là một trong những năm khó khăn nhất cuộc đời và tôi đã trải qua rất nhiều chuyện", Perry bày tỏ. "Có những ngày thực sự rất tăm tối, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước vì đã hứa với người hâm mộ, với con gái và bản thân. Tôi đã vượt qua được tất cả. Ai rồi cũng phải đi qua ngọn lửa của riêng mình. Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy tiếp tục bước đi, bởi ở phía bên kia địa ngục chắc chắn là thiên đường".