Jennifer Aniston hôn đắm đuối bạn trai trên du thuyền

Theo Daily Mail, ngôi sao 'Friends' được bắt gặp vòng tay ôm eo bạn trai khi hai người trao nụ hôn giữa cảnh biển Địa Trung Hải vào tuần này.

Jennifer Aniston, 57 tuổi, và Jim Curtis, 50 tuổi, đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè gần đảo Majorca. Tròn một năm trước, họ lần đầu lộ ảnh hẹn hò cũng tại nơi này.

Cặp uyên ương nằm tắm nắng, thư giãn và trò chuyện trên du thuyền sang trọng Rising Sun.

Jim Curtis là nhà trị liệu thôi miên, chuyên gia tư vấn và tác giả người Mỹ. Ảnh từng giữ vị trí điều hành tại các nền tảng sức khỏe và viết nhiều sách về chữa lành nội tâm, phát triển bản thân. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 trên chương trình Today, Jim cho biết quen Jennifer Aniston qua bạn bè và họ đã hẹn hò được gần một năm. Jim cũng hé lộ cuộc sống mới bên Jen trong podcast Ced with Intention: "Tôi dành rất nhiều thời gian bên bạn gái. Chúng tôi ở nhà cùng nhau suốt. Khi có những chuyện nhỏ phát sinh, một trong hai người có thể rời khỏi nhà để suy nghĩ và thiền định, hoặc xin lỗi nhau để cùng hàn gắn".

Bạn bè tiết lộ Jennifer rất hạnh phúc bên bạn trai mới và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Cả hai có nhiều sở thích chung và Jim luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho nữ diễn viên. Nhà thôi miên trị liệu là bạn trai đầu tiên Jen công khai sau 7 năm ly hôn nam diễn viên Justin Theroux.

Cô chèo thuyền kayak, chơi nhiều môn thể thao và khoe vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi U60 trong kỳ nghỉ với bạn trai.