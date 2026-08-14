Vợ chồng Kanye West đối lập phong cách đi biển

Trong lần xuất hiện mới đây tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng, Bianca tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn với bộ đồ bơi một mảnh màu hồng phấn ánh kim. Thiết kế cổ yếm có phần lưng khoét sâu táo bạo, hông cắt cao tôn vóc dáng nóng bỏng của người đẹp 31 tuổi.

Vợ chồng Kanye West ở Ibiza. Ảnh: Grosby

Cô kết hợp bộ đồ bơi với đôi giày đế xuồng màu hồng nhạt thay vì dép đi biển thông thường, tạo tổng thể mang hơi hướng retro. Với mái tóc dài buộc thấp và tạo kiểu suôn mượt, Bianca được Hola! ví như "búp bê ngoài đời thật" khi dạo bộ trong nắng chiều ở Địa Trung Hải.

Trái ngược với vẻ ngoài phóng khoáng của vợ, Kanye West xuất hiện trong bộ trang phục đen kín từ đầu đến chân, gồm áo hoodie trùm đầu, quần short rộng, bốt cao cổ và kính râm đen. Khi lên thuyền cùng vợ, Kanye tiếp tục che kín như ninja. Rapper vốn nổi tiếng với phong cách ăn mặc kín đáo vẫn không thay đổi phong cách ngay cả khi đi biển.

Kanye West che nắng kín mít trên thuyền. Ảnh: Grosby

Kanye đến Tây Ban Nha từ cuối tháng 7 để biểu diễn tại Madrid. Trong thời gian rảnh rỗi, anh cùng Bianca tới Ibiza - điểm đến nghỉ dưỡng và tiệc tùng quen thuộc của nhiều ngôi sao quốc tế. Cả hai từng được bắt gặp xuất hiện tại hộp đêm DC-10 trên đảo vào tối 29/7, khi Bianca gây chú ý với những trang phục xẻ bạo và xuyên thấu.

Kanye cùng vợ tới hộp đêm vào cuối tháng 7. Ảnh: Backgrid

Kanye West (nay sử dụng nghệ danh Ye) đang có chuyến lưu diễn châu Âu Ye Live Concert Tour 2026 - tour diễn quảng bá album Bully. Đây là lần đầu rapper Mỹ trở lại biểu diễn quy mô lớn tại châu Âu sau hơn một thập kỷ, với các điểm dừng tại Hà Lan, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.