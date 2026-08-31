Mỹ nam Nhan Phúc Vinh cầu hôn diễn viên Khả Ngân

Trên trang cá nhân cách đây ít phút, diễn viên Nhan Phúc Vinh chia sẻ ảnh nắm tay diễn viên Khả Ngân cùng chiếc nhẫn đính hôn cùng dòng chia sẻ: 'Cô ấy nói đồng ý!'

Nhan Phúc Vinh vừa cầu hôn Khả Ngân. Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Khả Ngân cũng chia sẻ ảnh cặp đôi selfie trong nhà hàng lãng mạn để xác nhận chuyện tình cảm với công chúng.

"Một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình và cảm ơn “món quà” đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý.Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người", cô viết.

Nữ diễn viên 11 tháng 5 ngày cho biết muốn giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và thông báo sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến chuyện cá nhân ở thời điểm này. Cô mong báo chí hiểu và tôn trọng lựa chọn này của mình.

Dưới bài viết, cặp đôi nhận vô số lời chúc mừng của đồng nghiệp và bạn bè. Diễn viên Hồng Ánh viết chị biết tin từ lâu nhưng nay mới thấy chính chủ công bố. Diễn viên Bảo Hân Về nhà đi con nói đã sẵn sàng đi ăn cỗ cưới cặp đôi.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, đến từ Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng. Khả Ngân sinh năm 1997 và từng vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Thanh Sơn sau phim 11 tháng 5 ngày nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Trong khi đó trước khi công khai yêu Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh luôn kín tiếng về đời tư và chưa từng xác nhận yêu ai.