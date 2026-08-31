Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung lên tiếng sau khi bị loại

Tập 9 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại Công diễn 3 với 4 nghệ sĩ phải dừng hành trình gồm Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa. Đây cũng là vòng thi có số lượng anh tài bị loại nhiều nhất kể từ đầu mùa.

Sau khi chương trình lên sóng, kết quả chia tay bốn thành viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đại Nghĩa cho biết anh nhận thấy sự tiếc nuối của người xem, đặc biệt với khán giả yêu thích tiết mục của đội mình.

MC Đại Nghĩa có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ ở chương trình.

"Đêm qua có lẽ là khó ngủ với nhiều người. Có nhiều người yêu thích tiết mục team tôi. Sự chia tay của tôi và ba anh tài cũng gây nhiều tiếc nuối. Tôi biết mọi người thương nên mới buồn và tiếc như vậy", Đại Nghĩa chia sẻ.

Anh trấn an khán giả việc dừng cuộc chơi không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên. Sau chương trình, các anh tài vẫn giữ liên lạc và trò chuyện.

"Đến hiện tại, tôi và dàn anh tài vẫn kết nối. Tình cảm anh em không thay đổi. Chúng tôi vẫn gặp lại ở đêm chung kết và những concert sau này nữa", Đại Nghĩa cho biết.

Trong số những người tiếc nuối trước kết quả Công diễn 3 có Huỳnh Lập. Nam diễn viên gắn bó với Đại Nghĩa từ công diễn đầu tiên và cho biết đàn anh là một trong những thành viên có nhiều sự đồng điệu với mình.

Chứng kiến Đại Nghĩa bước vào khu vực dành cho người phải chia tay, Huỳnh Lập không giấu được sự ngỡ ngàng. "Ai bước vào cũng đều là bất ngờ đối với mình. Nhưng khi thấy anh Nghĩa, tôi rất sốc", anh nói.

Sau khi tập 9 lên sóng, Huỳnh Lập tiếp tục chia sẻ: "Thật sự cảm giác này rất tệ khi phải tạm biệt 4 anh em. Xin cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên mùa hè rực rỡ, chắc chắn phải gặp lại nhau".

Dàn anh tài chia tay bốn nghệ sĩ sau Công diễn 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Neko Lê và Phùng Minh Cương cũng chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và tri ân khán giả đã ủng hộ.

"Khi tham gia, tôi được rất nhiều thứ. Tôi được gặp các anh em lần đầu tiên, được trải nghiệm việc hát chung và được học thêm các kỹ năng. Quan trọng nhất, tôi nhận được sự kết nối của anh em. Đó là điều quý giá nhất đối với tôi. Biết đâu sau này tôi sẽ có thêm một bài hát về tình anh em”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Tại Công diễn 3, Nhà Bềnh Bồng đứng đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ xếp thứ hai. Với kết quả này, toàn bộ thành viên của hai nhà được an toàn.

Bốn nhà còn lại gồm Nhà Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn phải đối diện nguy cơ mất thành viên. Theo luật, mỗi nhà chỉ có thể bảo vệ hai trong ba anh tài sở hữu điểm hỏa lực thấp nhất.

Ở Nhà Nguyên Tố, việc Phùng Minh Cương bị loại khiến thủ lĩnh Cheng khó chấp nhận.

Phùng Minh Cương cũng xúc động trước tình cảm các thành viên. Theo nam nghệ sĩ, mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là những người được ghép thành một đội để thực hiện tiết mục, mà dần trở thành sự gắn bó như người một nhà.