Leonardo DiCaprio mắc kẹt ở Caribbean sau vụ Mỹ bắt tổng thống Venezuela

Theo Variety, ngày 3/1, Leonardo DiCaprio buộc phải hủy lịch trình xuất hiện tại lễ trao giải ở Palm Springs, California, Mỹ vì hạn chế không phận tại khu vực Caribbean. Tình hình phát sinh sau những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Nguồn tin cho biết Leonardo DiCaprio đang nghỉ dưỡng tại đảo St. Barths và không thể rời đi theo kế hoạch, dù đã sắp xếp để xuất hiện tại lễ trao giải. Nam diễn viên đang trong kỳ nghỉ dưỡng cùng bạn gái là người mẫu Vittoria Ceretti, cựu danh thủ Tom Brady và một số nhân vật nổi tiếng khác.

“Leonardo DiCaprio không thể tham dự trực tiếp sự kiện tối nay do những trục trặc bất ngờ trong việc đi lại và các hạn chế không phận”, người phát ngôn của Liên hoan phim quốc tế Palm Springs xác nhận với Variety.

Ban tổ chức bày tỏ tiếc nuối vì lễ trao giải vắng mặt tài tử Titanic, đồng thời cho biết ê-kíp vinh dự ghi nhận những đóng góp xuất sắc và lâu dài của nam diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh. Leonardo DiCaprio dự kiến nhận giải thưởng ngày 18/11.

"Tài năng và sự tận tâm của Leonardo DiCaprio tiếp tục truyền cảm hứng, và chúng tôi tự hào trao tặng ông Giải Desert Palm Achievement”, ban tổ chức nêu quan điểm.

Leonardo DiCaprio và bạn gái đang nghỉ dưỡng ở vùng biển Caribbean.

Trước đó, Chủ tịch Liên hoan phim Palm Springs, ông Nachhattar Singh Chandi, đánh giá màn trình diễn của DiCaprio trong bộ phim One Battle After Another là “lôi cuốn và giàu cảm xúc”. Ông cho rằng nam diễn viên “liên tục định nghĩa lại khả năng diễn xuất trên màn ảnh với chiều sâu cảm xúc và sự chính trực nghệ thuật”.

Dù vắng mặt tại Palm Springs, Leonardo DiCaprio đang trong mùa bội thu giải thưởng. Tài tử được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Critics Choice Awards vào ngày 4/1, và hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim điện ảnh thể loại hài hoặc nhạc kịch tại Golden Globe Awards ngày 11/1.

Sự vắng mặt của Leonardo DiCaprio diễn ra giữa lúc hàng loạt chuyến bay tại khu vực Caribbean và Nam California bị hủy hoặc điều hướng sau khi Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Venezuela.

Sáng 3/1, sân bay quốc tế Palm Springs thông báo tạm dừng các chuyến bay khởi hành do sự cố kiểm soát không lưu. “Một sự cố của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang ảnh hưởng đến không phận Nam California. Máy bay vẫn có thể hạ cánh, song một số chuyến bay đến đã phải chuyển hướng và dự kiến xảy ra chậm trễ”, phía sân bay thông báo.

Theo AP, cùng ngày không có chuyến bay nào đi qua không phận Venezuela, trong khi nhiều hãng hàng không lớn đã hủy hàng trăm chuyến bay trên khắp khu vực phía đông Caribbean.

Các chuyến bay đến và đi từ Puerto Rico, Quần đảo Virgin, Aruba và hơn một chục điểm đến khác tại quần đảo Tiểu Antilles phía bắc Venezuela bị hủy hoặc điều chỉnh lịch trình. Một số hãng hàng không cho biết sẽ miễn phí thay đổi vé cho hành khách bị ảnh hưởng trong cuối tuần.