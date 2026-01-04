Những hình ảnh tại Venezuela sau đêm đột kích của Mỹ

Mỹ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào sáng 3-1, làm rung chuyển thủ đô Caracas.

Chiến dịch được triển khai bất ngờ, sau nhiều tháng Mỹ tăng cường quân sự tại khu vực và những lời đe dọa liên tiếp từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào ông Maduro.

Dưới đây là ghi nhận thực tế tại Venezuela:

Người đi bộ tháo chạy sau khi nghe thấy các tiếng nổ và máy bay bay thấp ở thủ đô Caracas rạng sáng 3-1. Ảnh: AP

Những người đàn ông đứng nhìn cột khói bốc lên từ bến tàu sau khi nghe thấy tiếng nổ tại cảng La Guaira - Venezuela. Ảnh: AP

Các khối bê tông chặn đứng đường cao tốc nối từ Sân bay Quốc tế Simón Bolívar đến Caracas tại Maiquetía. Ảnh: AP

Người dân xếp hàng dài bên ngoài một siêu thị ở Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Người dân biểu tình bên ngoài Nhà Trắng (Mỹ) để phản đối các cuộc không kích của Mỹ. Ông Ken Kuchda (đến từ bang Virginia, bên trái ảnh) và bà Lydia Riley (đến từ Washington D.C.) tham gia cuộc biểu tình do Đảng Xã hội và Giải phóng tổ chức. Ảnh: WAMU/NPR

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ôm nhau giữa trung tâm thủ đô Caracas. Ảnh: AP

Những người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 3-1, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: WAMU/NPR

Một người phụ nữ bật khóc trong cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Maduro tại Caracas vào ngày 3-1. Ảnh: AP

Các nhóm dân sự vũ trang ủng hộ chính phủ tuần tra tại La Guaira - Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Ảnh: AP

Một người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đứng trên dải phân cách và vẫy quốc kỳ tại Caracas - Venezuela hôm 3-1. Ảnh: AP