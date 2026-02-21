Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết

Sự kiện: Sao Việt

Diễn viên Midu cùng ông xã Minh Đạt về miền Tây chúc Tết họ hàng; Đặng Thu Thảo đi nghỉ dưỡng từ mùng 4 Tết.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 1

Midu diện áo bà ba, sánh đôi ông xã trong chuyến về quê chúc Tết.

Cô cho biết hạnh phúc khi làm dâu miền Tây và yêu không khí đầu năm ở vùng quê thanh bình.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 2

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nghỉ dưỡng tại một resort ở Đà Nẵng.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 3

Vợ chồng Lê Phương các con về chúc Tết nhà nội.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 4

Gia đình diễn viên Thanh Hiền khoe phong bao lì xì của các con trong những ngày đầu năm.

Cô cho biết Tết năm nay thêm ấm cúng, trọn vẹn khi gia đình có thêm thành viên nhỏ.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 5

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đăng bức ảnh chụp chung với dòng mô tả 'Vị nhà'.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 6

Ca sĩ Ngọc Anh chạy show xuyên Tết.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 7

Ca sĩ Luna Đào hướng dẫn trang điểm, lên đồ cho bạn gái đi du xuân.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 8

Mỹ Tâm thích thú với cành đào sai bông, nở rộ vào ngày mùng 4 Tết.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 9

MC Quỳnh Hoa đưa mẹ đi dạo, chụp ảnh tại vườn hoa xuân của thành phố.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 10

Đôi bạn Linh Rin và Chi Pu hội ngộ tại Hà Nội khi cả hai cùng về quê đón năm mới bên gia đình.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 11

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trang hoàng nhà cửa bằng nhiều loại hoa xuân.

Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết - 12

Người đẹp Thái Nhiên Phương chụp ảnh trong sân nhà.

Cuộc sống lứa đôi của Midu và chồng doanh nhân
Cuộc sống lứa đôi của Midu và chồng doanh nhân

Diễn viên Midu cho biết từng muốn giải nghệ ở tuổi 35, nhưng lấy lại đam mê với phim ảnh nhờ chồng - doanh nhân Minh Đạt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 21:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN