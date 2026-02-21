Ảnh sao 21/2: Midu theo chồng thiếu gia về quê chúc Tết

Midu diện áo bà ba, sánh đôi ông xã trong chuyến về quê chúc Tết.

Cô cho biết hạnh phúc khi làm dâu miền Tây và yêu không khí đầu năm ở vùng quê thanh bình.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nghỉ dưỡng tại một resort ở Đà Nẵng.

Vợ chồng Lê Phương các con về chúc Tết nhà nội.

Gia đình diễn viên Thanh Hiền khoe phong bao lì xì của các con trong những ngày đầu năm.

Cô cho biết Tết năm nay thêm ấm cúng, trọn vẹn khi gia đình có thêm thành viên nhỏ.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đăng bức ảnh chụp chung với dòng mô tả 'Vị nhà'.

Ca sĩ Ngọc Anh chạy show xuyên Tết.

Ca sĩ Luna Đào hướng dẫn trang điểm, lên đồ cho bạn gái đi du xuân.

Mỹ Tâm thích thú với cành đào sai bông, nở rộ vào ngày mùng 4 Tết.

MC Quỳnh Hoa đưa mẹ đi dạo, chụp ảnh tại vườn hoa xuân của thành phố.

Đôi bạn Linh Rin và Chi Pu hội ngộ tại Hà Nội khi cả hai cùng về quê đón năm mới bên gia đình.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trang hoàng nhà cửa bằng nhiều loại hoa xuân.

Người đẹp Thái Nhiên Phương chụp ảnh trong sân nhà.