Leonardo DiCaprio mặc xuề xòa đi chơi với tình trẻ

Thay vì áo phông hoặc hoodie đơn sắc kiểu dáng gọn gàng như thường lệ, Leonardo DiCaprio mặc chiếc áo dáng rộng màu xám, in chữ trước ngực và có họa tiết ngọn lửa trên hai cánh tay. Anh kết hợp cùng quần short denim buộc chun và giày thể thao màu trắng. Ngôi sao Hollywood đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Hình ảnh đời thường bụi bặm này hoàn toàn đối lập với vẻ lịch lãm chỉn chu của Leo trên thảm đỏ.

Leonardo DiCaprio mặc bộ đồ bụi bặm, phong cách tuổi teen khi đi chơi. Ảnh: TheImageDirect

Trong khi đó, Vittoria Ceretti ghi điểm với vẻ thanh lịch trong áo dài tay màu trắng, quần ống rộng màu đen, giày loafer da và túi xách da đen quai xích vàng. Siêu mẫu 27 tuổi để mặc mộc, thả tóc tự nhiên.

Cặp sao trông như một đôi uyên ương bình thường trên phố, tay trong tay dạo bước. Hai người ghé vào một cửa hàng quà tặng và dừng chân tại quán tráng miệng.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti hẹn hò ở New York. Ảnh: TheImageDirect

Buổi hẹn hò bình dị ở New York diễn ra sau khi tài tử Mỹ và bạn gái kỷ niệm hai năm yêu, có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày trên biển vào tháng 8. Cặp sao thuê du thuyền du lịch Địa Trung Hải, sau đó lên siêu du thuyền riêng của tỷ phú Jeff Bezos đậu gần đảo Ibiza, Tây Ban Nha.

Leonardo DiCaprio công khai mối quan hệ với Vittoria Ceretti vào tháng 8/2023. Hai người thường xuyên xuất hiện bên nhau trong cuộc sống hàng ngày nhưng giữ mối quan hệ một cách kín đáo trước truyền thông. Cũng như những cuộc tình trước, Leo gây bàn tán vì bạn gái kém anh tới 23 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire tháng trước, Leonardo DiCaprio - người sắp sinh nhật 51 tuổi vào ngày 11/11 - cho biết anh cảm thấy bản thân vẫn như ở độ tuổi 30 về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, tài tử thừa nhận khi bước sang tuổi trung niên, anh không còn muốn lãng phí thời gian và muốn sống chân thành hơn.