Romeo Beckham nắm tay bạn gái cũ trên phố

Trong lần xuất hiện này, Romeo diện cây đen, phối cùng boots Timberland màu be. DJ kiêm người mẫu Kim Turnbull cũng chọn áo da đen ăn ý với bạn trai, kết hợp quần jeans ống rộng cùng "giày móng ngựa". Trước đó, trong bức ảnh đăng trên Instagram Story hôm 21/10, Romeo và Kim tạo dáng bên nhau trước gương. Hình ảnh này được cho là lời khẳng định ngầm về việc họ đã nối lại tình xưa.

Romeo và Kim hẹn hò từ tháng 11/2024, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, thu hút sự chú ý nhờ phong cách trẻ trung, cá tính. Nữ DJ dự tiệc sinh nhật sớm ở Miami hồi tháng Ba hay các hoạt động mừng sinh nhật chính đầu tháng 5 của bố bạn trai. Người đẹp 25 tuổi cũng tới Paris cùng Romeo ủng hộ Vic ra mắt bộ sưu tập thời trang. Sau 7 tháng bên nhau, chuyện tình của Romeo và Kim kết thúc - ba tuần sau sinh nhật 50 tuổi của cựu tiền vệ David Beckham. Chuỗi hoạt động mừng sinh nhật David cũng được xem như đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình khi con trai cả Brooklyn và con dâu Nicola vắng mặt.

Mâu thuẫn của gia đình Becks ban đầu được cho xuất phát từ việc Brooklyn và vợ phản đối Romeo hẹn hò Kim Turnbull vì anh từng có thời gian thân thiết với Kim. Một số nguồn tin nói vợ chồng cậu cả nhà Becks yêu cầu được gặp bố mẹ riêng tư, không muốn chạm mặt bạn gái Romeo, nhưng bị từ chối. Vợ chồng Brooklyn cảm thấy bố mẹ "chọn em trai và bạn gái của em" nên quyết định không dự các bữa tiệc có Kim góp mặt.

Tuy nhiên, tờ TMZ cho hay mối bất hòa giữa hai anh em không liên quan tới ghen tuông mà có thể vì động cơ của Kim Turnbull khi tiếp cận một chàng trai khác nhà Becks sau Brooklyn. Còn bạn bè nói đôi trẻ chia tay trong hòa bình và sự tan vỡ này không liên quan tới việc Kim bị cho "là vật tế thần" khiến vợ chồng anh cả rạn nứt với bố mẹ.

Kim từng bị cho là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai anh em Beckham trở nên căng thẳng hơn. Một số nguồn tin cho biết người mẫu từng hẹn hò Brooklyn Beckham khi còn là thiếu niên, bởi vậy Brooklyn không vui khi bố mẹ ủng hộ cô yêu Romeo và mời đến dự sự kiện của gia đình. Tuy nhiên sau đó Kim Turnbull phủ nhận từng yêu Brooklyn, giải thích họ chỉ là bạn thời trung học.

Trước Kim Turnbull, Romeo có mối tình kéo dài 5 năm với người mẫu Mia Reagan. Còn Kim từng được đồn đoán hẹn hò Rocco Ritchie - con trai của Madonna và đạo diễn Guy Ritchie, người bạn thân lâu năm của Beckham.

Romeo Beckham, sinh năm 2002, là con trai thứ hai của nhà Becks. Năm 2004 tuyên bố giải nghệ tại đội bóng trẻ Brentford để tập trung phát triển sự nghiệp thời trang, ký hợp đồng với SAFE Mgmt. Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 "Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh" do tạp chí GQ bình chọn. Anh từng được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang như Burberry, Saint Lauren, Puma... Romeo được xem là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số ba con trai nhà Becks.

Romeo từng đưa Kim đến dự nhiều sự kiện cùng gia đình.