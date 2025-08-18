Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 23 tuổi tình tứ trên du thuyền

Leonardo DiCaprio ngồi thư giãn tắm nắng, ngắm cảnh biển bên bạn gái xinh đẹp ở ngoài khơi Tây Ban Nha hôm 15/8. Vittoria Ceretti, 27 tuổi, khoe thân hình quyến rũ và đôi chân dài với bikini nhỏ xíu.

Theo Dailymail, cặp sao dành cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm, trao nụ hôn sau khi đi bơi trên biển.

Nam diễn viên 50 tuổi hẹn hò Vittoria Ceretti từ hè 2023, cùng người đẹp du lịch khắp thế giới. Mùa hè này, họ trải qua nhiều ngày ở Địa Trung Hải, chu du ở nhiều vùng biển nổi tiếng từ Pháp tới Tây Ban Nha.

Vittoria Ceretti sinh năm 1998 tại Italy, cao 1,77 m, hiện là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Tính đến năm 2024, cô đã catwalk hơn 400 buổi trình diễn thời trang và xuất hiện trên trang bìa Vogue 24 lần. Vittoria từng kết hôn với DJ Matteo Milleri từ năm 2020 đến 2023. Cô là bạn gái đầu tiên của Leonardo DiCaprio vượt quá tuổi 25 và từng trải qua một đời chồng.

Theo các nguồn tin, Leo say mê Vittoria Ceretti và cảm thấy cô là người phụ nữ thông minh, ngọt ngào, quyến rũ. Cặp sao được cho là đang tận hưởng cuộc sống hẹn hò, không có ý định kết hôn.

Vittoria Ceretti trêu chọc tét mông bạn trai khi đi bơi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire phát hành tuần trước, Leonardo DiCaprio cho biết anh vẫn cảm thấy như mình còn đang ở tuổi 32. Tuy nhiên tài tử sinh năm 1974 cho biết sau sinh nhật năm ngoái, anh không còn muốn lãng phí thời gian và muốn sống chân thành, thẳng thắn, trọn vẹn hơn.