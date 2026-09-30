Kỳ tích Madonna

Ở tuổi 68, Madonna một lần nữa khiến thế giới phải nhắc tên. Tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 diễn ra tối 27/9 (giờ địa phương) tại Los Angeles, bà giành 7 giải trong tổng số 11 đề cử, dẫn đầu danh sách chiến thắng của sự kiện âm nhạc hàng đầu.

Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ và vị thế không thể lay chuyển của “Nữ hoàng nhạc pop” trong ngành giải trí Mỹ.

Vậy, sau gần 5 thập kỷ hoạt động trong ngành, điều gì giúp Madonna vẫn “ở giữa cuộc chơi” và áp đảo thế hệ nghệ sĩ trẻ?

68 tuổi vẫn là tâm điểm

Từ trước lễ trao giải, Madonna đã thành tâm điểm chú ý khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu VMAs sau 23 năm vắng bóng. Bà mở màn chương trình cùng hai hậu bối kém hàng chục tuổi là Sabrina Carpenter và Charli XCX.

Không hề bị tụt hậu, Reuters nhận xét Madonna mang đến màn trình diễn giàu năng lượng, trong khi Rolling Stone gọi bà là nghệ sĩ tiêu biểu nhất của lịch sử VMAs.

Madonna thống trị danh sách giải thưởng của MTV VMAs 2026. Ảnh: CBS

Điều đáng nói là Madonna trở lại không chỉ đơn thuần để tri ân những đóng góp cho ngành âm nhạc suốt gần nửa thế kỷ qua, mà còn với tư cách người tranh giải.

Bà không đến để nhắc nhở khán giả bản thân từng nổi tiếng, mà trong vai trò nghệ sĩ vẫn miệt mài sáng tạo, có sản phẩm âm nhạc mới và gây được tiếng vang.

Hầu hết giải thưởng bà nhận được tại MTV VMAs đều nhờ Confessions II và dự án hình ảnh Confessions II - The Film, phát hành vài tháng trước.

Riêng Nghệ sĩ của năm là một trong những hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải. Giọng ca Vogue phải cạnh tranh với những tên tuổi đang thống trị thị trường hiện nay như Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen và Sabrina Carpenter.

Việc một nghệ sĩ U70 giành chiến thắng trong cuộc bình chọn mà khán giả là lực lượng quyết định cho thấy Madonna không chỉ tồn tại nhờ hào quang quá khứ.

Trong gần 50 năm sự nghiệp, Madonna nhiều lần chứng minh khả năng tự tái tạo hình ảnh. Từ Like a Virgin, Like a Prayer, Vogue đến Ray of Light, Music hay Confessions on a Dance Floor, mỗi giai đoạn đều gắn với diện mạo, âm thanh và cách kể chuyện khác nhau.

Madonna được vinh danh ở các hạng mục Nghệ sĩ của năm, Hợp tác xuất sắc nhất cùng Sabrina Carpenter với ca khúc Bring Your Love, Vũ đạo xuất sắc nhất, Video dài xuất sắc nhất, Album hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Biên đạo xuất sắc nhất.

Theo Rolling Stone, Madonna đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của VMAs.

Tại lễ trao giải đầu tiên năm 1984, màn trình diễn Like a Virgin trở thành một trong những khoảnh khắc định hình bản sắc chương trình. Sau đó, những tiết mục như Vogue năm 1990 hay màn phối hợp cùng Britney Spears và Christina Aguilera năm 2003 tiếp tục trở thành dấu mốc văn hóa đại chúng.

Madonna được nhận xét góp phần thay đổi quan niệm về ngôi sao nhạc pop. Ca sĩ không còn chỉ là người hát ca khúc được ê-kíp chuẩn bị sẵn, mà có thể đồng thời tham gia định hình hình ảnh, vũ đạo, thời trang, video và câu chuyện bao quanh sản phẩm. Tư duy đó vẫn còn nguyên khi Madonna tạo ra album phòng thu thứ 15 Confessions II.

Nhìn vào danh sách giải thưởng của Madonna tại VMAs 2026, sự vinh danh không chỉ ở một khía cạnh, mà trải rộng từ âm nhạc đến hình ảnh, biên đạo và định dạng video dài. Chiến thắng của Madonna không chỉ đến từ một ca khúc bắt tai, mà cả hệ thống sáng tạo hoàn chỉnh.

Gừng càng già càng cay

Trong ngành giải trí, nghệ sĩ càng nổi tiếng càng dễ bị mắc kẹt trong chính hình ảnh làm nên tên tuổi họ. Khán giả không muốn họ lặp lại những gì từng thành công, trong khi thị trường liên tục thay đổi.

Madonna không đi theo lối mòn đó. Bà không cố trở thành phiên bản trẻ hơn của chính mình, mà đưa kinh nghiệm sau nhiều thập niên hoạt động vào những sáng tạo mới.

Madonna cùng Sabrina Carpenter và Charli XCX mở màn VMAs 2026. Ảnh: CBS.

Màn kết hợp với Sabrina Carpenter và Charli XCX tại VMAs là ví dụ rõ nhất. Sabrina và Charli XCX đều thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đang có sức ảnh hưởng lớn tại Âu - Mỹ. Việc Madonna biểu diễn cùng hai hậu bối cho thấy bà nắm bắt được quy luật quan trọng của thị trường hiện đại: muốn trụ vững trong nghề, nghệ sĩ kỳ cựu không nhất thiết phải cạnh tranh với người trẻ, mà có thể tạo ra sự giao thoa giữa các thế hệ.

Bằng cách này Madonna giữ mình ở giữa dòng chảy văn hóa đương đại, thay vì đứng ngoài nhìn thế hệ mới phát triển.

Ở tuổi 68, thách thức lớn nhất của Madonna là khiến công chúng vẫn tò mò về sản phẩm mới. Confessions II làm được điều đó bằng cách tiếp tục phát triển một trong những thế mạnh lâu đời của Madonna: biến âm nhạc thành thế giới hình ảnh.

Việc album và bộ phim đi kèm cùng xuất hiện trong hàng loạt hạng mục tại VMAs cho thấy Madonna vẫn tư duy sản phẩm theo hướng tổng thể, trong đó âm nhạc, hình ảnh, vũ đạo, thời trang và câu chuyện không tách rời nhau.

Khi mạng xã hội có thể khiến một ca khúc nổi tiếng chỉ sau vài giây, khả năng tạo ra thế giới hình ảnh đủ đặc trưng để người xem nhận diện được ngay lập tức là lợi thế lớn.

Madonna đã làm điều đó từ nhiều thập niên trước, khi chưa có TikTok, Instagram hay YouTube. "Nữ hoàng nhạc pop" không chạy theo xu hướng. Bà có tầm nhìn đi trước thời đại.

Madonna không bao giờ để hoàn cảnh cản bước mình. Trên sân khấu nhận tượng Moon Person, bà nhắc lại sự cố từng suýt chấm dứt sự nghiệp ngôi sao của bà tại lễ trao giải MTV VMAs đầu tiên năm 1984.

Khi biểu diễn Like a Virgin, Madonna bị tuột giày cao gót và ngã xuống sân khấu. “Tôi cố gắng tạo dáng sao cho trông như thể đó là một phần của màn trình diễn. Chiếc váy bị tốc lên, để lộ cả một bên mông. Vào thời điểm ấy, chuyện này chưa từng thấy”, bà kể.

Quản lý sau đó tuyên bố sự nghiệp của Madonna đã kết thúc. Dĩ nhiên, bà không đầu hàng số phận. Kết quả là hơn bốn thập niên sau, nữ ca sĩ đứng trên chính sân khấu ấy và nhận giải Nghệ sĩ của năm.

Madonna chứng minh "gừng càng già càng cay", hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với những ngôi sao hot nhất hiện nay như Taylor Swift. Ảnh: CBS.

Madonna cũng không để tuổi tác cầm chân và không bao giờ hoài nghi chính mình. Hơn 10 năm sau khi phát hành Confessions on a Dance Floor (2005), bà trở lại đường đua âm nhạc với Confessions II.

Madonna chia sẻ tại VMAs 2026 trước khi cho ra đời "đứa con tinh thần" mới nhất, bà dành một năm rưỡi để “tìm lại chính mình, tin tưởng vào bản thân và thực sự sáng tạo thứ âm nhạc mình mong muốn”. Bà đồng thời nhắn nhủ nghệ sĩ trẻ dành thời gian “tìm thấy chính mình và tin tưởng vào bản thân”.

Phát biểu đó phần nào giải thích vì sao Madonna có thể trụ vững lâu đến vậy. Nữ ca sĩ hiểu mình là ai, song song với đó là liên tục tìm cách diễn giải lại chính mình trong sự biến đổi không ngừng của thị trường.