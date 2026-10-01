H'Hen Niê, Hoàng Yến vượt ngập đi quay. Hai nàng hậu ghi hình những tập cuối The Face Vietnam 2026 tại phim trường trong lúc mưa lớn khiến khu vực này ngập nước.

Hoàng Yến hài hước nói 'bè lũ' năm nay cần một chiếc bè để vượt qua cơn ngập. H'Hen Niê đăng video cảnh cô đến phim trường, đồng thời tranh thủ xem trailer chương trình.

Thiên Ân, Kỳ Duyên nắm tay dạo phố. Hai hoa hậu cùng xuống phố, diện trang phục tương phản. Kỳ Duyên gọi Thiên Ân là 'Cục Bơ', còn mình là 'Cục Bột', trong khi Thiên Ân nói cả hai trông ngầu nhưng thực chất đang dẫn nhau đi uống trà sữa.

Mai Phương đón tuổi mới ở Mỹ. Hoa hậu đăng ảnh mừng sinh nhật cùng dòng trạng thái: 'New age, New country, New stories' (Tuổi mới, đất nước mới, những câu chuyện mới).

Kiều Duy đến Mỹ công tác. Hoa hậu cho biết vừa đáp chuyến bay và hào hứng với những ngày làm việc tại đây.

Diễm Hương khoe ảnh gia đình. Hoa hậu cập nhật ảnh bìa Facebook bằng khoảnh khắc chụp cùng chồng và hai con trai. Cả gia đình diện áo dài. Cô gọi xanh là 'màu may mắn của gia đình'.

Hương Giang đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Hàn Quốc. Cô chia sẻ hình ảnh lên núi hái trà và ngắm hoàng hôn ở đảo Jeju.

Thanh Thủy đăng bài kêu gọi người hâm mộ chia sẻ hình ảnh, cổ vũ người đẹp Việt Nam Emoura Phạm tại vòng ba Country’s Power of the Year thuộc Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm nói đang tổng duyệt tại Thái Lan. Người đẹp đang chuẩn bị cho những đêm thi quan trọng của Miss Grand International 2026.