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Ảnh sao 1/10: H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu H'Hen Niê, Hoàng Yến vượt nước ngập đến phim trường ghi hình những tập cuối The Face Vietnam, Thiên Ân - Kỳ Duyên nắm tay dạo phố.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 1

H'Hen Niê, Hoàng Yến vượt ngập đi quay. Hai nàng hậu ghi hình những tập cuối The Face Vietnam 2026 tại phim trường trong lúc mưa lớn khiến khu vực này ngập nước.

Hoàng Yến hài hước nói 'bè lũ' năm nay cần một chiếc bè để vượt qua cơn ngập. H'Hen Niê đăng video cảnh cô đến phim trường, đồng thời tranh thủ xem trailer chương trình.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 2

Thiên Ân, Kỳ Duyên nắm tay dạo phố. Hai hoa hậu cùng xuống phố, diện trang phục tương phản. Kỳ Duyên gọi Thiên Ân là 'Cục Bơ', còn mình là 'Cục Bột', trong khi Thiên Ân nói cả hai trông ngầu nhưng thực chất đang dẫn nhau đi uống trà sữa.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 3

Mai Phương đón tuổi mới ở Mỹ. Hoa hậu đăng ảnh mừng sinh nhật cùng dòng trạng thái: 'New age, New country, New stories' (Tuổi mới, đất nước mới, những câu chuyện mới).

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 4

Kiều Duy đến Mỹ công tác. Hoa hậu cho biết vừa đáp chuyến bay và hào hứng với những ngày làm việc tại đây.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 5

Diễm Hương khoe ảnh gia đình. Hoa hậu cập nhật ảnh bìa Facebook bằng khoảnh khắc chụp cùng chồng và hai con trai. Cả gia đình diện áo dài. Cô gọi xanh là 'màu may mắn của gia đình'.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 6

Hương Giang đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Hàn Quốc. Cô chia sẻ hình ảnh lên núi hái trà và ngắm hoàng hôn ở đảo Jeju.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 7

Thanh Thủy đăng bài kêu gọi người hâm mộ chia sẻ hình ảnh, cổ vũ người đẹp Việt Nam Emoura Phạm tại vòng ba Country’s Power of the Year thuộc Miss Grand International 2026.

Ảnh sao 1/10: H&#39;Hen Niê, Võ Hoàng Yến vượt ngập quay show - 8

Emoura Phạm nói đang tổng duyệt tại Thái Lan. Người đẹp đang chuẩn bị cho những đêm thi quan trọng của Miss Grand International 2026.

Chàng trai mắc hội chứng lạ gây sốt trong phim 'Trại buôn người'
Chàng trai mắc hội chứng lạ gây sốt trong phim 'Trại buôn người'

Diễn xuất của chàng trai sinh năm 2002 mắc hội chứng TICs trong phim điện ảnh "Trại buôn người" khiến nhiều khán giả xúc động.

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Theo Khắc Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2026 00:06 AM (GMT+7)
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