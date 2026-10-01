4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

Bộ phim cổ trang Lan Hương như cố do Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính, nhưng sự chú ý và tán thưởng của khán giả lại đổ xô về hai diễn viên đóng phụ là Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử.

Trịnh Hợp Huệ Tử cướp hào quang của Đàm Tùng Vận

Trong Lan Hương như cố, Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện vai tiểu thư đi ở nhờ phủ họ Lâm là Đỗ Thúy Tước. Nhân vật này được khen ngợi vừa có vẻ ngoài đoan trang nhã nhặn, lại có tư tưởng vượt qua thời đại, nàng có tham vọng, hoài bão, có sự can đảm mưu lược, nhưng sinh ra không hợp thời.

Giới phê bình nhận định Huệ Tử đóng góp một nửa vào sự nổi tiếng của phim Lan Hương như cố nhờ diễn xuất xuất thần.

Vai diễn của Trịnh Hợp Huệ Tử được khen ấn tượng nhất trong Lan Hương như cố.

Diễn xuất của Trịnh Hợp Huệ Tử còn được khen vượt trội cả nữ chính Đàm Tùng Vận. Trong một phân cảnh đông người, lời thoại giàu cảm xúc, biểu cảm vừa điên loạn vừa bi thương của Đỗ Thùy Tước đã làm lu mờ vai diễn của Đàm Tùng Vận.

Trong phim Hoa gian lệnh (2024), mỹ nhân sinh năm 1994 khiến khán giả dành nhiều lời khen ngợi khi thể hiện vai Dương Thải Vi bị hủy dung trong những tập đầu.

Trịnh Hợp Huệ Tử đã thể hiện trọn vẹn sự cùng khổ của nhân vật. Cô được khen ngợi dù mặc bộ đồ rách rưới vẫn toát lên sức sống mãnh liệt như loài cỏ dại nhờ diễn xuất duyên dáng, linh động.

Trang cá nhân của Trịnh Hợp Huệ Tử tăng hơn 80.000 lượt theo dõi, lượng tăng trưởng ngang với dàn diễn viên chính như Cúc Tịnh Y.

Theo 163, Trịnh Hợp Huệ Tử là dạng "nữ phụ nguy hiểm" vì cô vừa có diễn xuất, vừa có nhan sắc, dễ dàng đè bẹp các nữ chính của phim.

Trần Đô Linh xinh đẹp như "ánh trăng sáng"

Theo QQ, do thời gian dịch bệnh, Trần Đô Linh bị cách ly tại phim trường Hoành Điếm, cô đã nhận lời đóng vai phụ, vai khách mời của khoảng 17 đoàn phim. Các vai diễn của cô đều được đánh giá là có tạo hình đẹp, xuất hiện không nhiều nhưng vẫn gây ấn tượng.

Năm 2023, phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh do Bạch Lộc đóng nữ chính lên sóng, nhưng người nổi tiếng nhất lại là Trần Đô Linh với vai nữ phụ độc ác Diệp Băng Thường (Thiên Hoan), một thánh nữ được miêu tả là "mặt tựa Quan Âm, tâm địa như rắn rết".

Tạo hình cổ trang của Trần Đô Linh rất dễ nổi tiếng vì quá đẹp.

Cô khiến các ngôi sao đóng nữ chính phải dè chừng.

Đến năm 2024, Trần Đô Linh đóng vai khách mời trong Vĩnh dạ tinh hà. Cô chỉ lên hình 4 phút đã trở thành chủ đề nóng nhờ tạo hình Kính Yêu quá đẹp.

Trần Đô Linh được khen ngợi diễn xuất ấn tượng hơn nữ chính Ngu Thư Hân, ngoại hình cũng xuất sắc hơn đàn em.

Đại Lộ Oa đè bẹp Bạch Lộc

Sau Trần Đô Linh, Bạch Lộc tiếp tục bị Đại Lộ Oa (Bạch nguyệt phạn tinh) làm lu mờ. Trong khi khán giả đã chán ngán với lối diễn xuất một màu của Bạch Lộc, nhân vật phản diện Phục Linh (Bạch Hy) do Đại Lộ Oa thể hiện lại sống động, giàu cảm xúc hơn.

Phim kết thúc, khán giả chỉ nhớ tới màn trình diễn nổi bật của Đại Lộ Oa. Cô thu hút thêm 3 triệu người yêu thích mới.

Đại Lộ Oa vừa diễn hay vừa mang lại cảm giác mới mẻ, độc đáo.

"Chị dâu quốc dân" Cao Diệp

Theo QQ, nhân vật nữ phụ nổi tiếng nhất năm 2023 chính là Trần Thư Đình do Cao Diệp thủ vai trong phim Cuồng phong. Hình tượng mạnh mẽ, bá đạo, thông minh, nhưng cũng là người vợ người mẹ tuyệt vời đã nhận được sự yêu thích của khán giả. Họ gọi cô là "chị dâu quốc dân". Khí thế của Cao Diệp còn lấn át hoàn toàn nữ chính Lý Nhất Đồng.

Vai diễn Trần Thư Đình giúp Cao Diệp giành được giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng.

Cao Diệp nổi bật hơn nữ chính Lý Nhất Đồng.

Theo 163, Trịnh Hợp Huệ Tử, Trần Đô Linh, Đại Lộ Oa hay Cao Diệp có vai diễn thành công, nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ sự nỗ lực trong diễn xuất.

Nhưng cũng vì vậy, nhiều tiểu hoa đán không muốn hợp tác với nghệ sĩ có thực lực. Trong giới giải trí Trung Quốc, mỗi khi dự án khai máy, người hâm mộ liên tục yêu cầu đoàn phim phải đảm bảo thời lượng lên hình của nam, nữ chính.

Họ đòi hỏi kịch bản phải có những tình tiết sáng giá, dễ bùng nổ nhất được giao cho nam nữ chính. Nếu nhóm fan phát hiện ra các diễn viên phụ được cho nhiều đất diễn hơn, trang phục đẹp hơn, ngay lập tức họ ra yêu sách với đoàn phim, tạo nên tình trạng rối loạn trong văn hóa hâm mộ.

Người hâm mộ nữ chính sợ vai nữ phụ quá thành công, sẽ che lấp thần tượng của mình.