Nhà Lý Hải - Minh Hà xếp 'đội hình bậc thang' chụp ảnh kỷ niệm

Trong những khoảnh khắc chia sẻ trên fanpage của gia đình đạo diễn 'Lật mặt', con trai lớn Rio đã soán ngôi cao nhất nhà của Lý Hải.

Khoảnh khắc gia đình Lý Hải - Minh Hà nhí nhảnh bên nhau nhận hàng nghìn lượt thích từ khán giả.

"Cả nhà tuyệt quá", "Mê khuôn mặt phúc hậu của gia đình này quá", "Nhìn anh viên mãn quá, chúc mừng anh"... một số bình luận từ người hâm mộ.

Nam đạo diễn cũng tự hào khoe những món quà các con tự làm mừng sinh nhật lần thứ 58. Rio, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà, vẽ tranh gia đình và làm tiệp mừng tuổi mới của bố.

Rio cao vượt bố ở tuổi 15, được khen có vẻ ngoài thư sinh và thừa hưởng nhiều nét giống bố. Cậu từng tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025), có nhiều cảnh trình diễn vũ đạo. Theo đạo diễn, con trai ham học hỏi, thử sức ở nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, đàn piano, đang trau dồi bốn thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Trung.

Cherry tự may một chiếc túi viết tên Lý Hải để tặng bố trong sinh nhật.

Cherry tên thật Hải My, vừa đón sinh nhật lần thứ 13 hồi tháng 6, ngày càng ra dáng thiếu nữ. Theo Minh Hà, con gái lớn rất ngoan ngoãn, biết nhường nhịn các em và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bé từng xuất hiện trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025) do bố đạo diễn.

Bé Sunny cũng làm thiệp và nhiều món đồ handmade tặng bố trong ngày đặc biệt. "Con chúc ba luôn khỏe mạnh, luôn giàu có, có một kịch bản hoàn hảo, làm phim thành công và cuối cùng là chúc ba luôn vui vẻ", cô bé viết.

Lý Hải nói món quà của cậu út Mio khiến anh "xoắn não" nhất khi phải dùng khả năng suy đoán để biết ý nghĩa của từng phần.

Theo Minh Hà, các con chuẩn bị quà sau giờ học, giữ bí mật để khiến bố bất ngờ. Trước đó, các bé cũng tự làm quà tặng cô dịp sinh nhật hồi tháng 3.

Bà xã Lý Hải cũng dành tặng anh chiếc bánh tự làm.

Lý Hải, 58 tuổi, là một trong những nhà sản xuất thành công nhất phòng vé, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu (franchise) trên màn ảnh Việt với series Lật mặt. Anh vốn là tay ngang khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Tốt nghiệp khóa kịch trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), đầu thập niên 1990, anh bước chân vào nghề hát.

Năm 2010, Lý Hải rời sân khấu, chuyển hướng sang mảng đạo diễn. Loạt phim thắng lớn, đưa Lý Hải trở thành đạo diễn trong nước đầu tiên có series vượt 1.000 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV