Cựu thí sinh American Idol đối mặt án chung thân vì sát hại vợ nhằm ở với nhân tình

Phán quyết sau 2 giờ nghị án

Trong phiên tòa ngày 29/9 tại tòa án quận Miami, bồi thẩm đoàn kết luận Caleb Flynn, 40 tuổi, có tội với cả 9 cáo buộc. Các tội danh gồm giết người với tình tiết tăng nặng, hành hung nghiêm trọng, can thiệp vào bằng chứng cùng những cáo buộc liên quan khác.

Khi phán quyết được công bố, Flynn lắc đầu rồi bật khóc. Bị cáo sau đó bị còng tay, áp giải khỏi tòa. Phiên tuyên án sẽ diễn ra ngày 5/10. Flynn đối mặt án tù chung thân không được ân xá.

Bồi thẩm đoàn mất khoảng 2 giờ nghị án trước khi đi đến quyết định. Phiên xét xử kéo dài 7 ngày, trong đó bên công tố triệu tập 40 nhân chứng để trình bày chuỗi chứng cứ mà họ cho rằng cho thấy Flynn đã sát hại vợ rồi tạo dựng câu chuyện về một kẻ đột nhập.

Vụ án bắt đầu vào rạng sáng 16/2 tại ngôi nhà của gia đình Flynn ở Tipp City, bang Ohio. Hôm đó, Flynn gọi 911 báo rằng vợ mình, Ashley, đã bị một kẻ lạ mặt bắn chết trong nhà.

Flynn khai với điều tra viên rằng anh ta đang nằm trong phòng ngủ của 2 con gái khi nghe tiếng súng. Sau đó, anh ta phát hiện cửa bên hông dẫn vào gara mở, rồi tìm thấy Ashley nằm bất động trên giường.

Flynn và nhân tình tại tòa. P.V

Tuy nhiên, các điều tra viên không phát hiện dấu vết cho thấy một người lạ đã xâm nhập rồi bỏ chạy khỏi khu vực. Cảnh sát cũng nhận định những hư hỏng ở cánh cửa bên hông gara không phù hợp với dấu hiệu thường thấy của một vụ đột nhập. Khẩu súng được cho là hung khí đến nay chưa được tìm thấy.

Công tố cáo buộc Flynn tạo hiện trường nhằm hướng nghi ngờ sang một “kẻ đột nhập vô danh”. Theo lập luận tại tòa, bị cáo muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng, giành quyền nuôi 2 con gái, giữ công việc tại công ty của gia đình Ashley, duy trì vị trí trưởng nhóm thờ phượng tại nhà thờ.

Phía bào chữa không triệu tập bất kỳ nhân chứng nào trong suốt phiên xét xử. Trong khi đó, công tố tập trung nhiều vào các lời khai, dữ liệu kỹ thuật số, nội dung tin nhắn giữa Flynn với Alleigha Botner, 24 tuổi, người được xác định có quan hệ tình cảm với bị cáo.

Tin nhắn gây bất lợi cho bị cáo

Alleigha Botner dành 2 ngày làm chứng về mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 2 năm với Flynn. Trước tòa, cô đọc lại nhiều tin nhắn được cho là thể hiện sự căm ghét của Flynn đối với Ashley, đồng thời cho thấy bị cáo từng nói đến mong muốn loại vợ khỏi cuộc sống.

Trong 1 tin nhắn gửi đầu năm 2025, Flynn viết rằng anh ta chỉ muốn Ashley chết rồi biến mất. Đến tháng 8/2025, một nội dung khác cho thấy Flynn nói mình đã thức tới 4h sáng, khóc, đồng thời nghĩ cách giết vợ mà không phải vào tù.

Một ngày trước khi Ashley qua đời, Flynn nhắn cho Botner rằng hôm sau anh ta sẽ ly hôn. Khi biết Ashley bị sát hại vào sáng kế tiếp, Botner khai tại tòa rằng tim cô bắt đầu đập mạnh vì nhận thấy sự trùng hợp giữa tin nhắn trước đó với sự việc vừa xảy ra.

Vài giờ sau cái chết của Ashley, Flynn gặp Botner tại nhà bố mẹ vợ, nơi các thành viên nhà thờ tập trung. Botner khai Flynn ôm cô. Bị cáo nói mình đang ngủ trên ghế sofa khi nghe tiếng súng, chạy ra gara rồi phát hiện Ashley chết trong phòng ngủ.

Công tố nhấn mạnh lời kể này khác với nội dung Flynn khai ban đầu với cảnh sát. Trước đó, anh ta nói đang nằm trong phòng ngủ của 2 con gái khi nghe tiếng súng. Sự khác biệt giữa 2 phiên bản được đưa ra để đặt nghi vấn về tính nhất quán trong lời trình bày của bị cáo.

Chứng cứ kỹ thuật số cũng được sử dụng trong quá trình xét xử. Một chuyên gia pháp y cho biết các thiết bị điện tử của Flynn ghi nhận khoảng 200 bước chân rải rác trong vòng 1 giờ trước thời điểm gọi 911. Khoảng 2h30, lúc cuộc gọi báo án được thực hiện, thiết bị ghi nhận thêm 346 bước.

Trước vụ án, Flynn từng xuất hiện trên “American Idol” năm 2013. Khi đó, anh ta kể Ashley là người khuyến khích mình theo đuổi ước mơ ca hát, đồng thời bày tỏ tình cảm sâu đậm dành cho vợ.

Trong mùa thi năm đó, Flynn biểu diễn trước ban giám khảo gồm Mariah Carey, Randy Jackson, Nicki Minaj. Anh ta vượt qua vòng thử giọng, nhận vé vàng tham dự Hollywood Week nhưng sớm dừng bước tại vòng này.

Hơn 13 năm sau lần xuất hiện trên truyền hình, hình ảnh Flynn tại phòng xử án mang sắc thái hoàn toàn khác. Với phán quyết có tội ở cả 9 cáo buộc, vụ án hiện chờ phiên tuyên án ngày 5/10, khi tòa sẽ quyết định hình phạt chính thức dành cho cựu thí sinh “American Idol”.

Theo: t/h