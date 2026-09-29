Trường Giang chính thức dừng sóng

Ngày 29/9, đại diện truyền thông 2 ngày 1 đêm xác nhận với PV Tiền Phong thông tin Trường Giang không xuất hiện trong tập 103, dự kiến phát sóng cuối tuần này. Chương trình tiếp tục hành trình với năm thành viên gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai.

Thông tin được xác nhận sau khi có trailer tập 103. Năm thành viên có mặt tại Đồng Tháp và tham gia các thử thách cùng hai khách mời. Danh tính khách mời chưa được tiết lộ. Trường Giang hoàn toàn vắng mặt trong các phân cảnh.

Lần đầu thiếu Trường Giang sau hơn 100 tập

Tập 103 đánh dấu lần đầu chặng của 2 ngày 1 đêm không có Trường Giang sau 4 năm. Nam MC giữ vai trò dẫn dắt và kết nối các thành viên xuyên suốt năm mùa.

Trong trailer, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai tiếp tục thực hiện các trò chơi vận động. Đội hình năm người đón hai khách mời tại Đồng Tháp. Cách chương trình phân chia vai trò dẫn dắt khi thiếu Trường Giang chưa được thể hiện rõ trong đoạn giới thiệu.

Việc Trường Giang dừng xuất hiện từ tập 103 phù hợp với tiến độ ghi hình của chương trình. Tập 101 và 102 được thực hiện trước khi nam nghệ sĩ thông báo xin vắng mặt, vì vậy hình ảnh của anh vẫn được phát sóng bình thường trong hai tuần qua.

Trường Giang và các thành viên trong tập phát sóng 102.

Ở tập 101, Trường Giang cùng năm thành viên còn lại đón cột mốc hơn 100 tập, kỷ niệm bốn năm chương trình lên sóng. Dàn cast vận hành tour đầu tiên theo mô hình “Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm”, với sự tham gia của Võ Tấn Phát, Song Luân và Hữu Đằng.

Sang tập 102, Trường Giang tiếp tục đồng hành với đội hình quen thuộc. Đây vẫn là phần nội dung thuộc chặng được ghi hình trước thời điểm anh thông báo tạm dừng.

Trước khi trailer tập 103 xuất hiện, Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh hậu trường có năm thành viên ghi hình tại miền Tây. Trường Giang không xuất hiện trong loạt ảnh. Khán giả dự đoán đây là chặng đầu tiên được thực hiện sau khi nam MC rời đội hình.

Nhà sản xuất hiện chưa thông báo người thay thế Trường Giang hoặc thời điểm anh có thể trở lại. Hai khách mời trong tập 103 cũng chưa được giới thiệu, chưa thể xác định chương trình có bổ sung nhân sự đảm nhận vai trò dẫn dắt hay không.

Làn sóng tranh luận khiến Trường Giang dừng show

Ngày 16/9, giữa lúc 2 ngày 1 đêm chuẩn bị phát tập 101 kỷ niệm bốn năm lên sóng, Trường Giang thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã trao đổi với ê-kíp và muốn dành thời gian “lắng lại, nhìn lại mình và học hỏi thêm”.

Quyết định được đưa ra sau khi Trường Giang trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều video, phát ngôn và tình huống trong các chương trình cũ có sự tham gia của nam nghệ sĩ được chia sẻ trở lại.

Trường Giang thông báo rời show sau tranh cãi bị đào lại quá khứ.

Tranh luận tập trung vào cách Trường Giang tương tác với đồng nghiệp nữ, chen lời khách mời và xử lý một số tình huống trên sóng truyền hình. Những nội dung xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau được tổng hợp, lan truyền với tốc độ lớn, khiến hình ảnh Trường Giang chịu ảnh hưởng.

Trước đó Trường Giang đăng video xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”. Anh xin lỗi những người từng bị tổn thương và khán giả đã ủng hộ mình trong nhiều năm.

Lời xin lỗi không khép lại tranh luận. Từ đó, Trường Giang hạn chế xuất hiện trước công chúng và chưa có thêm chia sẻ về kế hoạch trở lại. Chương trình cũng chưa xác nhận đây là quyết định tạm thời hay thay đổi nhân sự lâu dài.