Jo In Sung tới Việt Nam, U50 vẫn quá đẹp trai

Tối 1/9, các diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon cùng đạo diễn Na Hong Jin có mặt tại buổi công chiếu bộ phim Hope (Vùng tử địa) tại TPHCM.

Nam diễn viên Jo In Sung được khán giả khen ngợi khi liên tục thể hiện thái độ thân thiện với người hâm mộ Việt Nam. Dù đã bước sang tuổi 45, ngoại hình trẻ trung của anh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Hope là đại diện duy nhất của điện ảnh Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng tại Cannes năm nay. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp kinh dị, kể về cuộc sinh tồn giữa con người và quái vật. Theo The Korea Times, đây là một trong những bộ phim đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với hơn 70 tỷ won (khoảng 50 triệu USD).

Jo In Sung được khen điển trai, trẻ trung hơn tuổi. Mỹ nhân Jung Ho Yeon cũng rất cuốn hút.

Đạo diễn Na Hong Jin đã mất 10 năm lên ý tưởng và chuẩn bị sản xuất phim. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã lập kỷ lục khi bán trước bản quyền cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ngay tại Cannes.

Phim bắt đầu bằng xác một con bò đầy vết sẹo bí ẩn, rồi dần leo thang thành câu chuyện khoa học viễn tưởng quy mô vũ trụ, hỗn loạn, táo bạo và đẫm máu.

Hwang Jung Min vào vai cảnh sát trưởng tại ngôi làng nhỏ. Cuộc điều tra vụ con bò bị sát hại nhanh chóng biến thành cuộc truy đuổi điên cuồng xuyên khu phi quân sự. Sau đó, anh hợp tác với nữ cảnh sát do Jung Ho Yeon thủ vai. Người anh em họ của cảnh sát trưởng, do Jo In Sung đảm nhận, lần theo chuỗi manh mối khác trong rừng sâu.

Khi trình chiếu tại LHP Cannes, tác phẩm gây tiếng vang. Nhịp phim dồn dập khiến khán giả tại Cannes vừa kinh ngạc, bối rối, vừa phấn khích. Nhà phê bình Jessica Kiang của Variety nhận xét tác phẩm "vừa hài hước, cồng kềnh, lê thê nhưng cũng sở hữu những cảnh hành động đẹp đến nghẹt thở bậc nhất năm nay".

Khán giả liên tục khen ngợi bộ phim "điên rồ", "nghẹt thở" với phần mở đầu bùng nổ hành động, hài đen và quy mô khổng lồ gợi nhớ The Wailing.

Ngoài dàn diễn viên Hàn Quốc như Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon, nhiều ngôi sao Hollywood như Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton cũng góp mặt trong bom tấn này.

Năm 2026 tài tử Jo In Sung hoạt động tích cực, ngoài Hope, anh còn góp mặt trong phim điện ảnh Humint của đạo diễn Ryoo Seung Wan, ra mắt hồi tháng 2. Phim có kinh phí sản xuất 23,5 tỷ won (khoảng 20 triệu USD). Trong phim Jo In Sung vào vai đặc vụ Hàn Quốc, có mối quan hệ rắc rối với sĩ quan Triều Tiên (Park Jung Min) và người cung cấp tin tức (Shin Se Kyung thể hiện).

Jo In Sung đóng cặp với nữ diễn viên Cho Yeo Jeong, cùng các ngôi sao kỳ cựu như Sol Kyung Gu và Jeon Do Yeon trong phim điện ảnh Possible Love, của đạo diễn Lee Chang Dong, dự kiến ra mắt vào tháng 11. Phim kể về câu chuyện của hai bộ đôi, sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vướng vào cuộc sống của nhau.

Jo In Sung giữ được ngoại hình trẻ trung xứng danh "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc. Nhờ nghiêm túc với nghề, danh tiếng của anh luôn trên đỉnh cao hàng chục năm không suy.

Jo In Sung sinh năm 1981, là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khắp châu Á như Ngọn gió đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu, Piano, Bắt lấy sao rơi, Cổ điển, Chuyện tình Bali, Ngày xuân, Phi vụ bẩn, Song hoa điếm...

Năm 2006, anh đứng đầu bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc", vượt qua Won Bin. Nổi tiếng và điển trai, đến nay Jo In Sung vẫn độc thân. Anh chỉ từng công khai tình cảm với nữ diễn viên Kim Min Hee.