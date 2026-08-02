Ồn ào ngoại tình của 'chồng quốc dân' Hwang Jung Min

Ngày 29/7, một phụ nữ (được truyền thông gọi là A) đăng loạt bài trên mạng xã hội, tự nhận có quan hệ tình cảm với Hwang Jung Min từ năm 2024. Cô đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn, ảnh selfie được cho là chụp cùng nam diễn viên và bản ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng cho mối quan hệ này.

Thông tin nhanh chóng gây xôn xao vì Hwang Jung Min đã kết hôn từ năm 2004 và nổi tiếng là "chồng quốc dân", "chồng lý tưởng" nhờ đời tư không scandal.

Tài tử Hwang Jung Min. Ảnh: News1

Công ty quản lý SEM Company ngay sau đó phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Theo công ty, người phụ nữ này không phải nhân tình của Hwang. Thậm chí, cô còn là nghi phạm trong một vụ quấy rối nhắm vào nam diễn viên, từng bị tòa án ban hành nhiều lệnh cấm tiếp cận và bị xử phạt theo luật chống quấy rối.

SEM Company tuyên bố sẽ tiếp tục kiện dân sự lẫn hình sự với các hành vi mà họ cho là vu khống, quấy rối.

Trước thái độ cứng rắn từ phía Hwang Jung Min, A không rút lại cáo buộc. Cô khẳng định bằng chứng đã đăng là thật, sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để phản bác, đồng thời nói áp lực từ phía Hwang khiến cô "muốn tự tử".

A cáo buộc Hwang Jung Min hai lần chủ động tiếp xúc thân thể với mình: một lần tại sân bay sau chuyến công tác nước ngoài, một lần trên đường bắt taxi khi hai người rời quán bar trong lần đầu gặp mặt. Cô cũng công bố đoạn ghi âm cuộc gọi, trong đó một người đàn ông được cho là Hwang Jung Min nói những lời thân mật như "Ảnh đại diện của em dễ thương quá", "Anh muốn ôm em", "Anh gọi vì đang nghĩ đến em" - theo A, đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là diễn viên và người hâm mộ.

Scandal nổ ra đúng lúc phim Hope do Hwang Jung Min đóng chính đang chiếu rạp. Nhà sản xuất và đơn vị phát hành hiện chưa thay đổi kế hoạch quảng bá.

Trong khi đó, Dispatch - trong bài đăng ngày 30/7 - đứng về phía Hwang Jung Min, cho biết anh và A đã gặp nhau vài lần, gồm ăn uống, cà phê ở nước ngoài từ năm 2023, nhưng không có bằng chứng về quan hệ riêng tư hay tình dục. Tờ này nhận định A đang gặp vấn đề tâm lý nên đưa ra cáo buộc sai sự thật.

Phía Hwang Jung Min cho biết sẽ kiện A. Ảnh: News1

Trước khi ồn ào nổ ra, Hwang Jung Min được xem là ngôi sao quốc dân nhờ đời tư kín tiếng. Anh kết hôn với vợ - Kim Mi Hye - năm 2004, sau thời gian quen biết nhau qua sân khấu nhạc kịch. Kim Mi Hye được cho là đã đồng hành cùng Hwang từ giai đoạn anh còn vô danh, chật vật với sự nghiệp. Câu chuyện "đi cùng nhau từ lúc vô danh đến khi thành ngôi sao" giúp anh nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Suốt hơn hai thập kỷ trước scandal, gần như không có tin đồn tình ái nào đáng chú ý về Hwang Jung Min. Tại các sự kiện công khai, anh luôn bày tỏ sự biết ơn với vợ. Trong bài phát biểu nhận giải Baeksang Arts Awards năm 2024, Hwang xúc động cảm ơn và nói yêu vợ trước công chúng, càng củng cố hình ảnh người chồng chung thủy. Trái với sự nghiệp màn ảnh rực rỡ, tài tử không dùng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện trong các chương trình thực tế.

Hwang và vợ đi cùng nhau năm 2025. Ảnh: Instagram

Hwang Jung Min là một trong những diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc suốt hơn ba thập kỷ qua. Sinh năm 1970, anh tốt nghiệp chuyên ngành kịch tại Học viện Nghệ thuật Seoul, khởi nghiệp từ sân khấu nhạc kịch trước khi chuyển sang điện ảnh đầu những năm 2000. Sau thời gian dài đóng vai phụ, Hwang được giới chuyên môn chú ý qua Waikiki Brothers (2001), Road Movie (2002) và A Good Lawyer's Wife (2003), trước khi trở thành ngôi sao hạng A với You Are My Sunshine (2005) - vai diễn mang về cho anh hàng loạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Từ đó, Hwang Jung Min liên tục khẳng định vị thế nhờ khả năng hóa thân đa dạng ở nhiều thể loại, từ chính kịch, hành động đến tâm lý và hài. Anh ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách: The Unjust (2010), Dancing Queen (2012), New World (2013), Ode to My Father (2014), Veteran (2015), The Himalayas (2015), The Wailing (2016), A Violent Prosecutor (2016), The Spy Gone North (2018), Deliver Us from Evil (2020), 12.12: The Day (2023) và Veteran 2 (2024). Nhiều tác phẩm trong số này đạt doanh thu hàng chục triệu lượt xem, đưa anh trở thành một trong những ngôi sao phòng vé thành công nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Không chỉ nổi bật về doanh thu, Hwang Jung Min còn được giới phê bình đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa trong từng vai diễn, từ người lao động bình dị, trùm xã hội đen, cảnh sát, công tố viên đến nhân vật lịch sử. Anh là một trong số ít diễn viên Hàn Quốc gia nhập "Câu lạc bộ 100 triệu khán giả" - danh hiệu dành cho nghệ sĩ có tổng lượng vé bán ra vượt mốc 100 triệu - và được xem là gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Chungmuro. Năm 2024, vai diễn trong 12.12: The Day giúp anh lần đầu giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards, bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng vốn đã đồ sộ.