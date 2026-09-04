Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' TVB qua đời

Theo HK01, nghệ sĩ qua đời lúc 18h ngày 2/9, sau thời gian đau ốm. Lưu Triệu Minh từng cho biết ông mắc bảy chứng bệnh, phải sử dụng xe lăn để di chuyển.

Nghệ sĩ Lưu Triệu Minh. Ảnh: HK01

Những năm cuối đời, Lưu Triệu Minh sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Một số nghệ sĩ từng là học trò của ông, trong đó có Lưu Thanh Vân, Ngô Trấn Vũ, vẫn thường xuyên đến thăm. Tác phẩm cuối cùng ông tham gia là The Gutter, phát sóng năm 2020. Lâm Bảo Di, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của phim, từng cho biết ấn tượng trước sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng của Lưu Triệu Minh cho vai diễn.

Trong cuộc phỏng vấn khi 91 tuổi, nghệ sĩ nói mình "vẫn còn nghiện diễn xuất", muốn thử sức với những vai khó và tiếp tục đào sâu tính cách nhân vật. Lưu Triệu Minh cho rằng ngay cả khi không còn đi lại thuận tiện, ông vẫn có thể đảm nhận những vai diễn phù hợp.

Ngày 3/9, bà La Thục Bội, Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong (Trung Quốc), gửi lời chia buồn tới gia đình diễn viên. Trong thông cáo, bà gọi Lưu Triệu Minh là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của lĩnh vực biểu diễn tại Hong Kong. "Cuộc đời nghệ sĩ cống hiến cho sự nghiệp biểu diễn và vũ đạo. Thế hệ sau sẽ ghi nhớ tài hoa và tinh thần phụng sự của ông. Xin tiễn biệt ông đồng thời gửi lòng kính trọng tới thành tựu nghệ thuật của ông", bà nói.

Tài tử Quách Tấn An, đóng con của ông Lưu Triệu Minh trong Đoàn viên, nhận xét tiền bối có lối diễn độc đáo, là một trong nghệ sĩ cá tính đặc sắc mà anh biết. Sau khi hợp tác đóng phim, Quách Tấn An mới biết ông Lưu còn là thầy giáo vũ đạo ưu tú.

Diễn viên Xa Thi Mạn coi ông Lưu Triệu Minh là người hướng dẫn trong cuộc đời. Mỗi lần đứng trước lựa chọn khó khăn, cô cảm thấy ông Lưu như ngọn đèn, gợi mở cho cô hướng đi mới. Xa Thi Mạn cho biết triết lý sống của ông Lưu Triệu Minh sâu sắc, kiến thức uyên thâm. Cô nói: "Vấn đề của bạn, thầy Lưu có thể trả lời bạn trong một tiếng và một tiếng đó sẽ làm bạn suy nghĩ rất nhiều. Thầy sẽ không trực tiếp khuyên bạn nên lựa chọn thế nào mà sẽ gợi mở để bạn tìm được đáp án cho mình, ngộ ra được điều gì đó".

Diễn viên Trần Pháp Dung đăng hình tưởng nhớ tiền bối. Cô và ông Lưu Triệu Minh từng đóng chung "Cự nhân", "Đổ thành quần anh hội". Ảnh: Weibo

Ông Lưu Triệu Minh sinh năm 1931, thời trẻ làm công nhân, lặn lội tới Pháp học vũ đạo, sau đó giành học bổng theo học ballet cổ điển tại Cannes. Ông là một trong số vũ công Hong Kong đầu tiên ghi dấu ấn tại các cuộc thi, chương trình về nghệ thuật múa trên quốc tế. Sau đó, ông về Hong Kong mở trường đào tạo vũ đạo. Ông từng sáng lập, làm cố vấn cho nhiều tổ chức múa, đồng thời tham gia các hoạt động đào tạo, góp ý về việc phát triển nghệ sĩ trẻ và mở rộng khán giả.

Từ đầu thập niên 1980, Lưu Triệu Minh đóng điện ảnh, truyền hình, tham gia nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Bén duyên với phim ảnh khi đã ngoài 40 tuổi nhưng ông nhanh chóng ghi dấu qua nhiều vai diễn. Trong Thần điêu đại hiệp (1983) của TVB, ông đóng Nhất Đăng đại sư, nhân vật từng là hoàng đế nước Đại Lý, giỏi võ công, nổi danh thiên hạ. Sau biến cố tình cảm, ông từ bỏ ngai vàng, xuất gia tu hành và lấy pháp hiệu là Nhất Đăng.

Tài tử Lưu Triệu Minh trong các phim cổ trang. Ảnh: Sina

Trên màn ảnh rộng, ông được nhớ đến nhiều qua vai Lão Lão, yêu quái cây nghìn năm trong Thiện nữ u hồn (1987). Với tạo hình kỳ dị và hình tượng mang nét lưỡng tính, nhân vật trở thành một trong những phản diện nổi bật của dòng phim kỳ ảo Hong Kong. Lưu Triệu Minh tiếp tục đảm nhận vai này trong Thiện nữ u hồn 3: Đạo đạo đạo (1991).

Nghệ sĩ còn lưu dấu ấn ở Đời không hối tiếc, Cự nhân, Thế không cúi đầu, Thất tỉ muội, Kế hoạch A (1987), Bản sắc anh hùng 2, Bá chủ bịp thành, Túy quyền 2... Ông nghỉ hưu từ đầu thập niên 2000. Năm 2007, Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong trao ông danh hiệu Thành viên Danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn.

Lưu Triệu Minh có cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ với Trương Huệ Linh và có hai con. Bà vừa là người bạn đời, vừa là "khán giả trung thành" theo dõi sự nghiệp của ông. Năm 2007, khi vợ mắc ung thư, Lưu Triệu Minh gần như gác lại công việc để dành thời gian chăm sóc bà. Sau khi bà qua đời năm 2012, ông từng nói mất đi một phần động lực làm nghề, dần rút khỏi màn ảnh và sống kín tiếng hơn. Ông cũng chuyển sang ăn chay. Một ngày sau khi vợ mất, nghệ sĩ lên núi nhặt cỏ, kết thành một chiếc nhẫn để tưởng nhớ người bạn đời đã kề vai suốt hơn 50 năm.