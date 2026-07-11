Làn sóng giận dữ đổ lên đầu Lee Byung Hun

Trang Naver đưa tin dự án điện ảnh cổ trang Nambeol xác nhận hai diễn viên chính do Lee Byung Hun và Go Youn Jung đảm nhận. Đáng nói cả hai cách nhau tới 26 tuổi gây nên tranh cãi vì sự cách biệt tuổi tác và ngoại hình quá lớn, ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của khán giả.

Những ý kiến phản đối việc nhà sản xuất lựa chọn ngôi sao đã bước sang độ tuổi U60 như Lee Byung Hun cho thấy nền điện ảnh Hàn Quốc hoạt động khá cục bộ, tài nguyên phim ảnh được phân phối cho một số ngôi sao nhất định. Việc các "ông già" lũng đoạn thị trường điện ảnh cho thấy tương lai nghệ thuật của Hàn Quốc khá tăm tối khi không còn diễn viên trẻ đủ sức hút hay đủ sức gánh vác được các dự án. Những khán giả này cũng cảm thấy khó chịu khi nam diễn viên đáng tuổi bố lại diễn cảnh tình cảm với các sao nữ trẻ tuổi, vì vậy họ muốn nhà sản xuất lựa chọn một nam diễn viên khác cùng độ tuổi để sánh đôi với Go Youn Jung.

Trước đó, Lee Byung Hun cũng gây tranh cãi khi đóng cặp với diễn viên trẻ tuổi Kim Tae Ri kém anh tới 20 tuổi trong phim Quý ngài ánh dương.

Lee Byung Hun bất ngờ bị chỉ trích vì đóng cặp với đàn em kém 26 tuổi Go Youn Jung.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng điện ảnh vốn là thị trường khắc nghiệt, nhiều diễn viên thành công ở mảng truyền hình, nhưng không đủ sức hút phòng vé. Go Youn Jung là ngôi sao trẻ, việc được đóng phim với ông hoàng phòng vé như Lee Byung Hun là cơ hội tốt, giúp cô giảm bớt áp lực về doanh thu. Đây là cơ hội hiếm có bởi những vai nữ nổi bật trên màn ảnh thường được giao cho các diễn viên giàu kinh nghiệm hơn như Son Ye Jin, Kim Go Eun, Kim Tae Ri hay Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon.

Mặt khác, Nambeol là dự án cổ trang hành động, không phải phim tình cảm. Trong các phim cổ trang Hàn Quốc, nam chính thường để râu nên nhìn già dặn, vì vậy tuổi tác của nam chính không phải là vấn đề lớn ở bộ phim này.

"Được tham gia phim của Lee Byung Hun thì rõ ràng Go Yoon Jung được hưởng lợi chứ còn gì. Hơn nữa, nữ diễn viên muốn chen chân vào phim điện ảnh với vai hay cực kỳ khó", " Đạo diễn vốn là đạo diễn hình ảnh rất nổi tiếng, Lee Byung Hun vừa có thực lực vừa có sức hút với khán giả, đóng nữ chính thì thật sự là cơ hội rất tốt cho Go Yoon Jung", "Phim cổ trang võ hiệp mà cứ đòi nam diễn viên đồng lứa", "Với vị thế hiện tại của Go Yoon Jung thì chính cô ấy là người chọn dự án. Hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy", "Nhà sản xuất có thể thay Go Yoon Jung tìm diễn viên trẻ khác, chứ họ không muốn mất Lee Byung Hun đâu, ai quan trọng thì phải biết chứ", "Được đóng vai chính cùng Lee Byung Hun là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Go Yoon Jung, hy vọng phim sẽ suôn sẻ", nhiều khán giả cho rằng không nên quá quan trọng vấn đề tuổi tác giữa hai diễn viên trong phim điện ảnh.

Nambeol được đạo diễn bởi nhà quay phim Lee Mo Gae, người từng phụ trách quay phim cho các tác phẩm như 12.12: The Day (Seoul Spring), Exhuma và Hunt. Đây là tác phẩm đầu tay của anh, khi vừa công bố, dự án Nambeol đã được đánh giá cao. Những người ủng hộ cho rằng đây là sự kết hợp giữa đẳng cấp, kinh nghiệm dày dặn của ảnh đế Lee Byung Hun và nét đẹp tươi trẻ đài các, thực lực đang lên của mỹ nhân Go Youn Jung, hứa hẹn mang đến tác phẩm bùng nổ cả về phần nhìn lẫn cảnh hành động mãn nhãn.

Nambeol lấy bối cảnh những năm đầu của triều đại Joseon, phim kể về 9 chiến binh đến từ các tầng lớp và xuất thân khác nhau cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đến đảo Tsushima để giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc.

Go Youn Jung sinh năm 1996, xuất hiện liên tục trong các dự án hot như Hoàn hồn 2, Sweet Home 2, Death's Game, Light Shop... Dù đóng vai phụ hay thậm chí chỉ là khách mời, Go Youn Jung vẫn gây chú ý nhờ gương mặt đạt tỷ lệ kim cương của mình. Năm 2003, với tác phẩm Moving, Go Youn Jung nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Go Youn Jung là diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc.

Đến năm 2025, với bộ phim Resident Playbook (Chuyện đời bác sĩ nội trú), phần ngoại truyện của siêu phẩm phim truyền hình Hospital Playlist, Go Youn Jung đã có được vai diễn nặng ký đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2026, cô gây bão khi đóng chính trong phim truyền hình Tiếng yêu này, anh có dịch được không?

Go Youn Jung từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại. Tuy nhiên, những đường nét trên gương mặt của Go Youn Jung vẫn tự nhiên, do đó nữ diễn viên được khen ngợi là "nữ hoàng dao kéo hoàn mỹ nhất Hàn Quốc".