Jang Dong Gun đưa con trai nhập học ở Mỹ

Jang Dong Gun được bắt gặp trên một con phố ở Mỹ, khi đi cùng con trai lớn. Ở tuổi 54, anh trông phong độ, trang phục đơn giản với áo phông trắng, áo sơ mi denim, quần tây đen và giày thể thao trắng xám.

Mặt anh không hề có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ như các bài báo đã đưa trước đó. Anh còn thân thiện chụp ảnh với người hâm mộ.

Trước đó, một người dùng Instagram khoe ảnh chụp Jang Dong Gun từ phía sau, khi anh dự buổi họp phụ huynh cho con.

Jang Dong Gun chụp ảnh cùng người hâm mộ ở Boston. Ảnh: Nate

Jang Dong Gun chụp ảnh tại trường trung học của con ở Boston. Ảnh: Weibo

Theo Nate, con trai lớn của Jang Dong Gun - Go So Young sẽ nhập học tại trường trung học phổ thông ở Mỹ. Tháng trước, cậu vừa tốt nghiệp tại một trường trung học cơ sở quốc tế ở Seoul. Ngoài con lớn, họ còn một con gái 12 tuổi, hiện vẫn học ở Seoul.

Những năm gần đây, Jang Dong Gun ít đóng phim. Kể từ tác phẩm Ordinary Family ra mắt năm 2024, Jang Dong Gun đã tạm thời giảm tốc độ làm việc. Gần đây nhất, anh hoàn thành việc quay phim mới Tropical Night tại Thái Lan, hiện trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ ra rạp vào cuối 2026. Trong khi đó, Go So Young mở kênh YouTube, chia sẻ về cuộc sống, công việc của cô với khán giả.

Jang Dong Gun xuất hiện trên kênh YouTube của vợ. Ảnh: Weibo

Jang Dong Gun là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến với vai chính trong các bộ phim điện ảnh như Friend, Cờ thái cực giương cao, Dạ quỷ... hay loạt phim truyền hình Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, Biên niên sử Arthdal, VIP... Anh kết hôn với diễn viên Go So Young năm 2010.

Go So Young sinh năm 1972, là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất. Cô từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nhân đáng khao khát nhất làng giải trí Hàn. Go So Young tham gia nhiều phim như Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại... Năm 2010, cô kết hôn cùng tài tử Jang Dong Gun.