Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ

Cặp vợ chồng diễn viên Lee Min Jung và Lee Byung Hun tham dự sự kiện 'CJ Night in Celebration of Frieze Seoul', tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Hannam-dong, Seoul, vào chiều ngày 2/9.

Lee Min Jung diện đầm dài tha thướt, bước đi trên thảm đỏ. Chồng cô ở bên hỗ trợ vợ di chuyển, tránh vấp váy. Ảnh: Newsen

Sau nhiều năm gắn bó, Lee Byung Hun - Lee Min Jung vẫn là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz.

Diễn viên Choi Ji Woo trên thảm đỏ.

Diễn viên Lee Young Ae.

Diễn viên Ahn Eun Jin.

Hyolyn xuất hiện với chiếc váy cut out cầu kỳ, khoe hình xăm táo bạo.

Shin Hyun Bin diện váy quàng khăn, để lộ đôi chân.

Cặp diễn viên Park Ha Sun và Ryu Soo Young.

Tài tử Go Soo.

Diễn viên Im Soo Jung với phục trang đơn giản.