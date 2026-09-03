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Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc Làm đẹp cùng SAO

Hàn Quốc Tài tử Lee Byung Hun và vợ, Lee Min Jung, sánh vai thảm đỏ cùng các nghệ sĩ Lee Young Ae, Choi Ji Woo...

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 1

Cặp vợ chồng diễn viên Lee Min Jung và Lee Byung Hun tham dự sự kiện 'CJ Night in Celebration of Frieze Seoul', tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Hannam-dong, Seoul, vào chiều ngày 2/9.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 2

Lee Min Jung diện đầm dài tha thướt, bước đi trên thảm đỏ. Chồng cô ở bên hỗ trợ vợ di chuyển, tránh vấp váy. Ảnh: Newsen

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 3

Sau nhiều năm gắn bó, Lee Byung Hun - Lee Min Jung vẫn là cặp vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 4

Diễn viên Choi Ji Woo trên thảm đỏ.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 5

Diễn viên Lee Young Ae.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 6

Diễn viên Ahn Eun Jin.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 7

Hyolyn xuất hiện với chiếc váy cut out cầu kỳ, khoe hình xăm táo bạo.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 8

Shin Hyun Bin diện váy quàng khăn, để lộ đôi chân.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 9

Cặp diễn viên Park Ha Sun và Ryu Soo Young.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 10

Tài tử Go Soo.

Lee Byung Hun dìu vợ trên thảm đỏ - 11

Diễn viên Im Soo Jung với phục trang đơn giản.

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Tối 19/11, thảm đỏ Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tại hội trường KBS ở khu Yeouido Seoul, Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Kể từ...

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Theo Nguyễn Hương (Theo Newsen) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 21:24 PM (GMT+7)
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