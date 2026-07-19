Hết thời kiếm tiền tỷ mỗi tập phim

Theo Korea Times, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và cứu vãn tình hình phim ảnh trong nước.

Theo thỏa thuận, thù lao đóng phim của các nghệ sĩ sẽ bị giới hạn ở mức nhất định so với tổng chi phí sản xuất dự án. Hiện tại, mức cát-xê của các diễn viên bị đánh giá là quá cao. Đối với các dự án nhận kinh phí trung bình nằm trong chương trình hỗ trợ của Chính phủ (KOFIC), tổng thù lao của các diễn viên chính và phụ sẽ không vượt quá 10% chi phí sản xuất của bộ phim. Tuy nhiên, đây chỉ là cam kết tự nguyện giữa các bên, không phải quy định mang tính bắt buộc về mặt pháp lý.

Ngoài ra, các nhà sản xuất phim và nhiều công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu, đơn vị đầu tư - phát hành cũng sẽ thành lập một cơ quan tư vấn nhằm tiếp tục thảo luận các giải pháp cải thiện môi trường sản xuất phim.

Nghệ sĩ bị cắt thù lao để giảm chi phí sản xuất.

Theo Osen, khi các nền tảng OTT toàn cầu với tiềm lực tài chính khổng lồ nâng thù lao diễn viên, điều đó đã kéo theo chi phí sản xuất chung tăng vọt. Hệ quả là ngành công nghiệp Hàn Quốc - vốn chịu gánh nặng chi phí - chứng kiến sự sụt giảm mạnh số lượng phim truyền hình được sản xuất. Thực tế này thể hiện rõ qua số liệu năm 2022 có 141 phim được sản xuất, nhưng đến năm 2025 chỉ dự kiến khoảng 80 phim.

Theo báo cáo Phân tích hiệu quả sinh lời của phim Hàn Quốc năm 2024 do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố, chi phí sản xuất ròng trung bình của một bộ phim thương mại phát hành trong năm qua vào khoảng 9,5 tỷ won (tương đương 6,56 triệu USD).

Với ngân sách này, tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới 43%, tương đương khoảng 4,13 tỷ won. Riêng thù lao dành cho diễn viên đã đạt mức 1,8 tỷ won (khoảng 1,24 triệu USD), phần còn lại rơi vào khoảng 2,3 tỷ won, chi cho đội ngũ hậu trường như quay phim, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật, dựng phim.

Như vậy, gần một nửa ngân sách sản xuất của mỗi dự án được dùng để trả lương. So với các hạng mục khác như thiết bị, vận hành trường quay hay hậu kỳ, chi phí nhân công đang trở thành gánh nặng lớn nhất đối với các nhà sản xuất.

Cát-xê dành cho các ngôi sao chiếm hơn 40% chi phí sản xuất một bộ phim.

Thỏa thuận mới đưa ra nhằm giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, phân bố nguồn kinh phí hợp lý hơn, đầu tư vào kịch bản, bối cảnh, kỹ thuật và đội ngũ sản xuất. Những công ty quản lý lớn như BH Entertainment, Management SOOP và J-Wide Company đã đồng ý tham gia thỏa thuận.

Trước đó, thù lao đóng phim của các ngôi sao hạng A rơi vào khoảng 100 triệu won cho mỗi tập phim, cao nhất là Kim Soo Hyun từng được trả 800 triệu won (khoảng 596.000 USD) cho mỗi tập trong Queen of Tears.