'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao

Trên màn ảnh nhỏ phía Bắc những năm 1990, diễn viên Khánh Huyền là cái tên để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Gương mặt phúc hậu, đôi mắt to tròn cùng lối diễn mộc mạc giúp chị nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất thời bấy giờ.

Nhờ vẻ đẹp nền nã và sức hút trên màn ảnh, Khánh Huyền được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu màn ảnh Việt”.

Diễn viên Khánh Huyền thời trẻ.

Sinh năm 1971 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Khánh Huyền sớm bộc lộ năng khiếu ca hát khi tham gia Câu lạc bộ Họa Mi cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau này như Thanh Lam, Hồng Nhung. Năm 1990, chị trúng tuyển lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ và nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của sân khấu cũng như truyền hình phía Bắc.

Vai chính đầu tiên giúp Khánh Huyền ghi dấu ấn là Hát giữa chiều mưa của đạo diễn Trần Phương. Sau đó, tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt tác phẩm như Nụ tầm xuân, Ngọt ngào và man trá và đặc biệt là Người thổi tù và hàng tổng.

Diễn viên Khánh Huyền vào vai Thơm trong phim ‘’Người thổi tù và hàng tổng‘’.

Trong Người thổi tù và hàng tổng, Khánh Huyền vào vai Thơm - người vợ của trưởng thôn Kiên (NSƯT Quốc Tuấn). Đây là mẫu nhân vật hoàn toàn khác với hình ảnh dịu dàng, nữ tính mà chị từng xây dựng trước đó. Thơm nóng tính, chua ngoa nhưng lại rất thương chồng, yêu gia đình. Vai diễn thành công đến mức nhiều năm sau, khán giả vẫn gọi nữ diễn viên bằng cái tên thân thuộc “vợ trưởng thôn”.

Ít ai biết, Khánh Huyền nhận vai diễn này khi vừa sinh con đầu lòng. Ban đầu, chị khá băn khoăn vì tạo hình và tính cách nhân vật quá khác những vai từng đảm nhận. Sau khi được đạo diễn Phi Tiến Sơn thuyết phục, nữ diễn viên quyết định thử sức và chính lựa chọn đó đã tạo nên một trong những vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là mức cát-sê của Khánh Huyền thời điểm đó. Nữ diễn viên từng tiết lộ, vào cuối những năm 1990, diễn viên chính của Người thổi tù và hàng tổng nhận khoảng 600.000 đồng mỗi tập, còn chị – với vai thứ chính – được trả 400.000 đồng/tập.

Trong khi đó, giá một chỉ vàng lúc ấy chỉ hơn 300.000 đồng, đồng nghĩa cát-xê của Khánh Huyền cho một tập phim gần tương đương giá một chỉ vàng. Theo chị, đây là mức thù lao rất cao của phim truyền hình thời điểm đó.

Năm 2025, chị tái xuất trong bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh”.

Đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, Khánh Huyền bất ngờ kết hôn và dần rút lui khỏi showbiz. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị tái hôn với người chồng hiện tại làm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông. Sau đó, nữ diễn viên chuyển vào TP.HCM sinh sống, tập trung cho công việc MC và chỉ thỉnh thoảng trở lại màn ảnh khi gặp vai diễn phù hợp.

Bên cạnh các bộ phim truyền hình, Khánh Huyền còn ghi dấu ấn với vai trò người dẫn chương trình qua nhiều chương trình như Sức sống mới, Bí kíp giữ thanh xuân, Thành phố hôm nay, Những mảnh ghép cuộc đời...

Năm 2025, sau hơn hai thập kỷ vắng bóng trên sóng giờ vàng VTV, Khánh Huyền trở lại với vai bà Lý trong Gió ngang khoảng trời xanh. Dù chỉ xuất hiện ở những tập đầu, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái sang trọng và nhan sắc trẻ trung ở tuổi ngoài 50.

Diễn viên Khánh Huyền và con trai Minh Quân.

Hiện tại, Khánh Huyền có cuộc sống kín tiếng bên gia đình tại TP.HCM. Con trai lớn của chị sau thời gian du học chuyên ngành âm nhạc tại Mỹ đã trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, từng chơi guitar trong phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ trẻ như Binz, Soobin Hoàng Sơn và Mỹ Anh.

Sau hơn 30 năm làm nghề, Khánh Huyền không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời hoàng kim. Tuy nhiên, với nhiều thế hệ khán giả, chị vẫn là “Hoa hậu màn ảnh Việt” sở hữu vẻ đẹp dịu dàng cùng những vai diễn khó quên của truyền hình Việt Nam.