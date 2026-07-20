Dàn diễn viên 'Hương phù sa' sau 20 năm

Lên sóng năm 2006, tác phẩm của đạo diễn Võ Tấn Bình góp phần đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà đến gần khán giả, đồng thời quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của màn ảnh phía Nam như Trương Minh Quốc Thái, Kim Hiền, Huỳnh Anh Tuấn. Phim xoay quanh một gia đình nhiều đời sống bằng nghề đóng ghe xuồng. Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà) thay cha gánh vác gia nghiệp, giữ nghề truyền thống giữa lúc việc làm ăn trên đà sa sút, còn người anh tên Hoàng (Huỳnh Anh Tuấn) chọn lên TP HCM làm ăn.

Sau biến cố phá sản, Hoàng muốn bán xưởng đóng ghe để gây dựng lại sự nghiệp, từ đó đẩy các thành viên vào xung đột. Xen giữa mâu thuẫn là chuyện tình tay ba giữa Út Nhỏ, Việt (Trương Minh Quốc Thái) và Út Ráng (Kim Hiền), góp phần khắc họa bức tranh đời sống miền Tây với các mối quan hệ gia đình, tình yêu và thương trường. Ảnh: Phương Điền

Tăng Thanh Hà vào vai Út Nhỏ, gánh vác xưởng đóng ghe xuồng khi cha già yếu. Nhân vật bản lĩnh, kiên trì giữ nghề truyền thống trước nhiều biến động, là một trong những vai diễn giúp Tăng Thanh Hà khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ.

Trước Hương phù sa, cô góp mặt trong Dốc tình và Hàn Mặc Tử. Thành công của bộ phim giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng HTV năm 2006, sau đó mở ra cơ hội đóng Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế.

Sau khi kết hôn doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012 và có ba con, Tăng Thanh Hà rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Diễn viên 40 tuổi, gần đây trở lại màn ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương hoàng hậu ở dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Phương Điền/ Nhân vật cung cấp

Kim Hiền đảm nhận vai Út Ráng - em ruột Út Nhỏ, giàu tình cảm nhưng bốc đồng. Tình cảm chị em rạn nứt khi cả hai cùng yêu Việt (Trương Minh Quốc Thái).

Sau Dốc tình, Hương phù sa tiếp tục đánh dấu màn kết hợp giữa Kim Hiền và Tăng Thanh Hà, giúp diễn viên khẳng định thực lực qua lối diễn tự nhiên. Sau bộ phim, Kim Hiền góp mặt ở Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng. Những năm sau đó, cô sang Mỹ định cư, rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Kim Hiền 44 tuổi, hiện sống cùng hai con tại bang California, Mỹ. Sau khi ly hôn người chồng thứ hai vào năm 2025, cô giữ quan hệ bạn bè với chồng cũ để chăm sóc con. Ảnh: TFS/ Nhân vật cung cấp

Trương Minh Quốc Thái đóng vai Việt, chàng kỹ sư là tâm điểm của mối tình tay ba với chị em Út Nhỏ và Út Ráng. Vẻ ngoài nam tính cùng mái tóc dài giúp anh ghi dấu ấn ở một trong những vai diễn tiêu biểu đầu sự nghiệp.

Trước Hương phù sa, Trương Minh Quốc Thái được biết đến sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Triển vọng Điện ảnh 1997, góp mặt trong phim Người đàn bà yếu đuối, Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Sóng gió đời người. Thành công của Hương phù sa đưa anh trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với Duyên kiếp, Rồi 30 năm sau, Vợ quan. Năm 2016, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Gần 30 năm theo nghề, diễn viên duy trì hoạt động nghệ thuật, hiếm khi chia sẻ về gia đình. Anh hiện 52 tuổi, kết hôn vào cuối năm 2017. Ảnh: Nguyễn Phương Điền/ Nhân vật cung cấp

Huỳnh Anh Tuấn vào vai Hoàng, lợi dụng người khác để mưu cầu danh lợi, thậm chí tìm cách chiếm đoạt xưởng đóng ghe của gia đình. Vai diễn đánh dấu hình tượng phản diện đáng nhớ của anh trên màn ảnh nhỏ.

Thời điểm Hương phù sa phát sóng, Huỳnh Anh Tuấn là ngôi sao của màn ảnh Việt, ghi dấu qua các phim Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm, nhiều lần đóng cặp cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng.

Những năm gần đây, diễn viên 58 tuổi phát triển kênh chia sẻ về ẩm thực. Tháng 7/2025, anh đột quỵ khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), phải dừng mọi hoạt động để điều trị và tập vật lý trị liệu. Hiện sức khỏe anh ổn định, trong quá trình phục hồi. Ảnh: TFS/Nhân vật cung cấp

Thành Đạt hóa thân Năm Đô - chàng trai có vẻ ngoài lãng tử, tính cách nghĩa hiệp và hết lòng hỗ trợ Út Nhỏ. Diễn viên là con trai của nghệ sĩ Hai Nhất, được khán giả truyền hình phía Nam biết đến qua các phim Quán kem tình yêu, Sóng tình.

Sau thành công của phim, Thành Đạt hoạt động trên màn ảnh nhỏ trước khi dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật. Diễn viên 42 tuổi, từng kết hôn diễn viên Diệp Bảo Ngọc và có một con trai trước khi chia tay. Tháng 8/2016, anh công khai hẹn hò ca sĩ Hải Băng, sau đó đi đến hôn nhân, có ba con chung. Ảnh: Nguyễn Phương Điền/Nhân vật cung cấp

Minh Thư đảm nhận vai Quyên - cô gái giàu có được Hoàng theo đuổi. Trước bộ phim, Minh Thư được biết đến qua Blouse trắng, gây chú ý với vai Hạnh trong Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng.

Minh Thư hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất và ca hát trước khi sang Mỹ định cư. Hồi tháng 3, cô cùng êkíp làm lễ khai máy phim chiếu mạng Tình một đêm, đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 12 năm. Hiện diễn viên 50 tuổi, sống tại Mỹ cùng con gái, thỉnh thoảng về nước tham gia hoạt động nghệ thuật. Ảnh: TFS/Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải vào vai Ba Rằn, cha của Út Nhỏ và Út Ráng. Nhân vật là người Nam bộ hào sảng, trọng nghĩa tình.

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ là chủ nhiệm của nhiều dự án phim, hợp tác các đạo diễn tại Hãng phim Truyền hình TP HCM (TFS). Ông cũng là em kết nghĩa của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương từ thời gian gắn bó trên sân khấu đoàn kịch mang tên bà sau năm 1975. Ông diễn trong nhiều vở gây tiếng vang như Trà hoa nữ, Bông hồng cài áo, Lá sầu riêng. Ông qua đời năm 2016 ở tuổi 68, sau thời gian chữa trị tai biến mạch máu não. Ảnh: TFS