Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Sau khi "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc 100 tỷ đồng, Đoàn Minh Anh trở thành cái tên được quan tâm khi có 3 phim liên tiếp thắng lớn tại phòng vé. Chỉ trong hai năm, cô đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé trên trăm tỷ đồng.

Năm 2025, Đoàn Minh Anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ. Khi đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi song vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ vì chinh phục thành công vai diễn đòi hỏi diễn xuất tinh tế, biểu đạt được tâm lý phức tạp của nhân vật. Phim thành công với doanh thu 248 tỷ đồng.

Vào dịp Tết Bính Ngọ, Minh Anh đảm nhận vai nữ chính trong phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang. Tác phẩm đem về doanh thu 110 tỷ đồng.

Nhờ loạt thành công đó, Đoàn Minh Anh hiện là gương mặt được săn đón của các nhà làm phim thời gian qua. Sắp tới, cô tiếp tục góp mặt trong một dự án "Sợi chỉ đỏ" của đạo diễn Hàm Trần, dự kiến trình làng trong năm nay.

Sinh năm 2008 tại TP.HCM, Minh Anh bén duyên làng giải trí từ rất sớm. Khi mới 7 tuổi, cô đã đóng hàng chục quảng cáo cho nhiều thương hiệu tên tuổi.

Dù còn rất trẻ nhưng Minh Anh không còn là tân binh của điện ảnh Việt. Trước đó, cô đóng các vai nhỏ trong "Chạy đi rồi tính" (Hàm Trần) và "Siêu trộm" (Nam Cito - Bảo Nhân).

Năm 2017, Minh Anh là diễn viên đạt danh hiệu quán quân trong một cuộc thi diễn xuất. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp cô mở ra cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Minh Anh còn đoạt danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi "Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019", khi mới 11 tuổi.

Ngoài diễn xuất, Đoàn Minh Anh vẫn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu với chiều cao nổi bật 1,75m. Cô cũng thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí, sự kiện quảng bá của nhãn hàng.

Mỹ nhân 18 tuổi hiện theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM. Những ngày quay xa, cô chuyển sang học online, tranh thủ thời gian rảnh trên phim trường để theo kịp bài vở.

Đời thường, nữ diễn viên tạo thiện cảm với vẻ ngoài tươi tắn, đường nét hiện đại. Cô ưa chuộng những bộ trang phục thoải mái, nhẹ nhàng, nữ tính.